Ana Guerra ocupa el primer puesto en nuestro ranking de horrores de la semana. La canaria, que rompió con Miguel Ángel Muñoz el pasado verano, es una de nuestras cantantes favoritas pero no entendemos ese gesto para posar ante los fotógrafos. Con la lengua fuera y los dedos para arriba, Ana, que presentó las Campanadas desde Canarias, no acertó con su pose.

Pero no ha sido la única que nos ha dejado sin palabras con sus últimos gestos porque tampoco entendíamos mucho la cara de concentración de Nacho Cano y el ¿dónde me pongo? de Ester Expósito. Ayyy si es que a todos nos pueden pillar en un 'renuncio' y sino que se lo digan a las actrices de la serie 'Younger', bolsas de basura en mano.

Hilary Duff y Sutton Foster, con bolsas y a lo loco

¿Pero qué hacen las protas de la serie 'Younger' Hilary Duff y Sutton Foster?

a) Dedican un capítulo a Mayte Zaldívar...

b) Alguien les ha dicho que las bolsas de basura son tendencia.

c) Han decidido deshacerse de la comida basura que tenían.

Nacho Cano, todo por su piano

Entre la pose y la cara dan ganas de acercarse a Nacho Cano y darle un golpecito en el hombro. Sí, como hacían tus padres con la tele cuando parecía que la imagen se quedaba pillada...

Ester Expósito ¿dónde me pongo?

Ester Expósito, la protagonista de 'Élite', ya debería tener experiencia en los photocall, pero no, ella sigue preguntando con el dedito dónde se pone...

Ana Guerra y su pose imposible

Ana Guerra, ¿quién te ha dicho que esa pose es sexy? Si parece que tiene algún problema para articular correctamente las manos y que le ha dado algo en la cara...

