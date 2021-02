'Sol@s': Noel Bayarri y Marta Peñate se acercan más que nunca... ¡Y terminan besándose!

Para sorpresa de todos, y hasta ellos mismos, Noel Bayarri y Marta Peñate se convertían hace unas semanas en los nuevos concursantes de 'Solos', y desde entonces comparten mini pisito. Desde su encierro los hemos visto compartir confidencias, reír, picarse... Y ahora: ¡Besarse! Quién lo diría... Noel se ha pasado días asegurando que a Marta le gusta, pero ella lo ha negado por activa y por pasiva, así que el programa ha querido intervenir un poquito y proponerles un juego: Reto o beso. En una de las pruebas, Noel tenía dos opciones; o meterse varios hielos en los pantalones o darle un pico a Marta, y aunque se lanzó a los hielos sin dudar, cuando vio cuanto dolía prefirió lanzarse a besar a su compañera.

Eso sí, el beso no tuvo nada de romanticismo ni de pasión: Un piquito rápido y sin sentimientos (al menos visibles). De hecho, cuando Marta se lanzó a dárselo, él le hizo la cobra. Literalmente tardaron 1 segundo en darse ese 'beso'.

Noel ha desvelado, en varias ocasiones, que cree que Marta está detrás suya. Está todo el día bromeando con el tema, incluso le pidió a Albert Álvarez que le diera algún consejo sobre cómo rechazarla sin herir sus sentimientos, ya que él tuvo que hacerlo cuando Marta se le lanzó en ‘La casa fuerte 2’. Marta negó rotundamente sentir nada por Noel, eso sí, fue clara y confesó que por Albert sí que había sentido cosas (él la hizo la cobra), pero que por Noel no. ¿Será por miedo al rechazo o es verdad que no siente nada por su compañero?

De momento tendremos que conformarnos con estos pequeños acercamientos, quién sabe si esto terminará en romance.

