Lola se está convirtiendo en una de las protagonistas indiscutibles de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' tras su acercamiento a Simone, su posterior arrepentimiento y ganas de luchar por su relación, y su vuelta a caer en la tentación con Carlos. Sin duda, está hecha un auténtico lío, pero eso no justifica la cantidad de duros mensajes que ha recibido estos días. Es por eso que ha decidido lanzar un mensaje a través de sus redes sociales en el que asegura "no apruebo mi conducta, pero nadie es perfecto".

"Desde el otro día lo único que imagino que recibo (y digo imagino porque no leo los MD tanto como para decir porcentajes acertados) serán mensajes llamándome de todo. Bien, deciros que sois libres de insultarme, de opinar, de criticar. Lo entiendo perfectamente, la he cagado y lo he hecho en televisión, por lo que todos podéis opinar sobre mis actos. No escribo esto para pediros aprobación, para pedir que se me entienda o algo así, simplemente me paso por aquí porque yo también soy libre de expresarme y como todo el mundo, libre para equivocarme", escribe.

instagram

Añade: "No apruebo mi conducta ni digo que esté bien, ni siquiera aprovecho la polémica que hay de comentarios machistas, feministas... No quiero entrar en nada de eso. Solo quiero deciros que nadie en este planeta es perfecto, nadie ha hecho absolutamente todo bien en su vida. Cada persona calza unos zapatos, unos saben llevarlos mejor que otros, pero cada uno los suyos y no por eso somos mejores o peores que los demás". Y entonces ha desvelado los durísimos mensajes que ha recibido: "Seguro que las personas que en algún que otro comentario creen que me merezco hasta la muerte no han fallado a nadie nunca. Siempre han sido perfectos, un historial absolutamente limpio, ¿verdad? Nótese la ironía".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Tengo 24 años, la he cagado antes, ahora y después, porque la vida se trata de cometer cagadones y aprender de todo. Yo nunca había metido la pata tan hasta atrás, bueno, mala suerte que cuando lo he hecho lo habéis visto todo el mundo, pero por favor... No me digáis que aquí estáis todos libres de pecado, porque entonces seréis vosotros los hipócritas y no yo", prosigue. "Para nada aplaudo lo que hice, pero lo hice y ya está. Asumo todas las consecuencias que me vengan y cuando esto pase, porque señores, en esta vida todo es efímero, me reiré de todos los comentarios que me han querido hacer llorar y de toda esa gente que se piensa que la vida es todo 'saber lo que haces y no perderse nunca', porque entonces esa gente nunca aprenderá".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ha finalizado su mensaje asegurando que ha aprendido mucho de todo: "Os aseguro que yo he aprendido y mucho de esta experiencia y que después de tanto llorar y esconderme por la vergüenza, saldré adelante, porque no he matado a nadie y porque sé que no caeré jamás en la misma piedra".

"Al que no le guste que no mire, que no me siga o haga lo que quiera, pero si me mandáis mensajes dañinos incitándome incluso a que me suicide, siento deciros que esa misión absurda la habéis fallado. Nada ni nadie podrá jamás conmigo", zanja. Aunque también ha recibido mensajes de apoyo y no los ha dejado pasar: "Gracias a las personas que me apoyan y empatizan, y sobre todo a mi familia, amigos y club de fans que me protegen y quieren. Os debo esta fuerza".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io