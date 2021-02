Chiqui explica la complicada relación que vive con sus ex suegros

Chiqui ha acudido a 'Sábado Deluxe' para cumplir uno de sus mayores sueños. La ex concursante de 'Gran Hermano' ha reconocido que a ella le habría encantado poder ser azafata en 'El precio justo' y desde el programa han querido ver hecho su deseo realidad. Por este motivo, han interrumpido el polígrafo que estaban realizando José Manuel Parada para que ella pudiese estrenarse en esta nueva sección en la que había que adivinar cuánto valía una elíptica. Un momento que ella ha vivido con gran ilusión y con el que ha sorprendido al resto de colaboradores al ver lo bien que lo hacía. Eso sí, ha tenido una pequeña confusión a la hora de pedalear, y es que... ¡lo ha hecho del revés!.

"Es la primera vez que me subo en una cosa de estas. Con estas piernas y estos tacones, ¿cómo quieres que lo haga?", le ha preguntado a Jorge Javier, que no podía evitar reírse al comprobar que Chiqui no podía pedalear hacia delante.

La ex gran hermana ha aprovechado su paso por el programa para explicar también cómo se encuentra su corazón. Chiqui ha reconocido que está teniendo mucho éxito con los chicos y que está conociendo a mucha gente. "Me puse una aplicación porque hice caso a Valldeperas y me hablaron 200 hombres así que me la tuve que quitar. Los conozco por Internet y quedamos", ha explicado.

Aunque parece que existe un colaborador que también ha conseguido llamar su atención. Jimmy ha desvelado que a Chiqui le gusta mucho Canales Rivera, una afirmación que ella no ha querido negar. "Él ya vuelve a tener novia así que nada", ha indicado. Además, ha recalcado que hubo alguien en plató que ya se fijó en ella en el pasado. "Aquí hay alguien a quien yo le atraía mucho y le daba morbo", ha recalcado.

Este misterioso colaborador era...¡Gustavo González! Eso sí, parece que él no se acuerda de eso y ha admitido que no cree que nunca afirmase nada de así. "Yo no lo recuerdo, pero si lo dices será verdad", ha indicado muy sorprendido por la afirmación de Chiqui.

