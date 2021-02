El look premamá de Emily Ratajkowski que te sorprenderá

Además de cambio de estilo, la modelo ha sorprendido ¡con cambio de pelo!

A puntito de caramelo está ya la modelo Emily Ratajkowski, y es que desde que el pasado octubre anunciara a bombo y platillo su embarazo, la joven lo ha estado luciendo en todas las ocasiones que ha podido, hasta con pandemia incluida. Por eso, no es de extrañar que, a unas semanas de salir de cuentas, Emily haya celebrado una fiesta íntima con sus más allegados para dar la bienvenida a su bebé: la ansiada 'baby shower'.

La pareja ha celebrado la fiesta en un local de Nueva York haciendo una de las cosas que más les gustan: desayunar, así que se llevaron a algunos amigos a tomar un rico 'brunch' de buena mañana... y la que se lió allí no fue pequeña: algunos de sus amigos aparecieron con una ristra de globos que apenas cabía en el restaurante, y claro, ese momento 'camarote de los hermanos Marx' tenía que ser inmortalizado: así se reía Emily mientras su chico, el actor Sebastian Bear-McClard, intentaba encajar los globos en el coche para poder llevárselos a casa...

Gtres

Gtres

Menos mal que su todoterreno tenía el techo descapotable para poder sacar los globos por arriba, pero la estampa de recorrer la Gran Manzana con todo eso como si acabaran de salir de la película 'Up' era para partirse:

Gtres

Ni 24 horas habían pasado y la pareja ya estaba otra vez en las calles de Nueva York pateando, pero esta vez no lo hacían solos: café en mano, quedaron con un buen amigo suyo, el actor Timothée Chalamet ('Call me by your name'), con el que quisieron dar una sencilla vuelta por la calle y, de paso, sacar al perro. Eso sí, al menos con sus correspondientes mascarillas. ¡Ante todo, la precaución!

Gtres

