Han pasado casi 8 años desde que Noel Bayarri le hiciera la 'trece-catorce' a María Hernández en la final de su trono y prefiriera irse con Connie antes que con ella. La influencer se quedó completamente chafada, y desde entonces prefirió no saber nada más de Noel. Con el tiempo, las cosas se fueron arreglando, y hasta se dieron una oportunidad cuando ella, en la final de su trono, decidió irse con él a pesar de que no era ni siquiera su pretendiente. Aquello marcó un antes y un después en el programa, y aunque lo suyo al final no funcionó, hoy en día hasta se siguen en Instagram... pero no había ocurrido un reencuentro como tal hasta ahora.

María ha respondido a varias preguntas de algunos compañeros de Mediaset, y entre ellos no podía faltar Noel, que ha mandado un vídeo para preguntarle si participaría en un formato como el de 'Sola/Solo', donde se encuentra él. Muy natural, y sin malos rollos, María ha comentado que quizá sí: "Este es un formato en el que sí estaría cómoda, pero echaría de menos a mis hijos. Yo no he estado ni 4 días sin ellos. Me costaría por esa parte, pero creo que puedo distraer la mente, divertirme… Ahora: me daría un poco de miedo por la persona que me toque al lado… pero bueno, tampoco tengo yo a tanta gente con la que diría 'con esta persona no puedo convivir'". ¿Se animará?

Hace tan sólo unas horas que Marta Peñate abandonaba el pisito tras una discusión con Noel, y aunque pasado el tiempo ha vuelto, parece que lo suyo con el canario no va a llegar muy lejos: ¿irá a hacer compañía a su ex cuando Marta decida tirar la toalla del todo?

La ex tronista también ha dejado caer que, aunque le han propuesto ir a 'Supervivientes' hasta en dos ocasiones, no iría a ese formato porque no se sentiría cómoda. ¿Y a otro tipo 'La isla de las tentaciones' con su chico, el futbolista Rubén Castro? Pues ni de coña: "Me lo paso pipa viendo el programa y lo vivo como si yo estuviera allí, que a veces hasta me sudan las manos y todo. Me gusta, pero yo no podría. Soy una persona un poco celosa... el límite de la alarma lo pondría en que le toquen el muslo. La gente que va pienso que lo hace o porque saben lo que hay y quieren verlo para terminar de romper, o porque desconfían pero quieren darle un ultimátum a su pareja. Quien vaya, es muy valiente", ha apostillado. Veremos qué le depara el futuro...

