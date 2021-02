Mayka y Pablo fueron una de las parejas que más dieron que hablar en 'La isla de las tentaciones 2'. La pareja puso punto y final a su relación después de que ella cayese en la tentación con uno de los solteros de la isla. Tras esto, protagonizaron varios enfrentamientos en televisión dejando claro que ya no querían saber nada el uno sobre el otro. Sin embargo, parece que todo esto ha cambiado y ahora han reaparecido juntos en el canal que la joven tiene en 'Mtmad'.

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado la presencia de su ex en su canal para dejar claro si le gustaría volver a tener algo con Pablo. "Somos muy amigos, nos llevamos muy bien", ha indicado dejando claro que ya no existe ningún problema entre ellos. Eso sí, reconocido que esto no quiere decir que vayan a volver a estar juntos. "No pienso volver con él porque la relación se ha enfriado mucho y ahora somos amigos y no lo quiero perder", ha aclarado.

Por su parte, Pablo ha indicado que él tampoco quiere volver con ella. "Le tengo mucho cariño y aprecio pero no podemos estar juntos porque los dos estamos locos", ha explicado. Además, ha confesado que no le guarda ningún tipo de rencor por lo que pasó en 'La isla de las tentaciones' y que sigue siendo una de las personas con las que más se ríe.

De esta forma han querido zanjar todos los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, haciendo patente la gran amistad que sigue existiendo entre ellos pese a todos los problemas que han tenido. Con este gesto han querido hacer patente que es posible tener una buena relación con tu ex después de haber roto. "Que sigas manteniendo el contacto dice mucho de las personas, eso quiere decir que la relación fue sana. La nuestra no mucho, pero lo intentamos", ha bromeado Mayka reconociendo que se siente orgullosa de haber podido conseguir tener este vínculo con su ex pareja.

