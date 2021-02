Hace más de 3 años que Quique 'Torito' se cortó sus características rastas

Ahora el colaborador y reportero más picante ¡ha vuelto a cambiar de look!

Que el colaborador Quique 'Torito' no es precisamente "sutil" con sus modelitos es algo que todos tenemos asumido, peor precisamente es algo que también nos encanta de él. Sus looks no dejan nunca indiferente, y es que la mezcla de colores, los estampados, las lentejuelas y las tachuelas son ya parte de su idiosincrasia. Hasta hace unos 3 años, Torito, además, ponía la guinda del pastel a sus looks con sus voluminosos peinados con rastas, pero llegó un punto en el que dijo 'basta', y se dejó cortar por nada menos que Raquel Mosquera en pleno directo de 'Sábado Deluxe': "Las promesas son para cumplirlas: prometí que cuando mi hijo tuviese un año me cortaba las rastas, hoy es el día", contó en el programa.

Pues bien, desde entonces, el reportero más dicharachero ha lucido un corte mucho más relajado, con un sencillo tupé o peinado hacia un lado y engominado... pero después de tanto tiempo, ya estaba echando en falta algo, así que ha pasado por las manos de su peluquero de confianza, Alberto Dugarte (que peina, entre otras, a Gloria Camila Ortega, Amor Romeira o la mismísima Isabel Pantoja)... ¡y atención a lo que se ha hecho!

Con un estilo afro más que evidente, el colaborador, a pesar de la mascarilla, salía de la peluquería con una sonrisa de oreja a oreja. A nosotros nos ha dejado pasmados momentáneamente, pero ya estamos acostumbrados a tener esa reacción con él. ¡A nosotros nos encanta el nuevo pelazo que luce! ¿Y a ti?

Sus cambios de look

Torito se dio a conocer en televisión con un pelo que en seguida le diferenció del resto de sus compañeros, y es que sus rastas y trenzas de colores, al más puro estilo Lucrecia, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados en la tele. Sus rastas comenzaron a crecer hasta tener casi vida propia, pero en 2017 Torito dijo adiós a su característico peinado para dar lugar a un pelo corto que hacía años que no veía. Poco a poco se lo dejó crecer, y ahora ha visto la oportunidad de darle una nueva vida. ¡Desde luego, Quique no se aburre!

