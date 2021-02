A pesar de que Lola siempre se había mostrado más cercana a Simone, las cosas durante la gala anterior cambiaron completamente. La concursante de 'La isla de las tentaciones' mostró estar muy interesada en Carlos Algora y ambos terminaron teniendo un acercamiento bajo las sábanas en la misma cama en la que se encontraba Lucía. Pero, ¿quién es este soltero que ha hecho que Lola termine cayendo en la tentación? Analizamos todo lo que se sabe hasta el momentos obre él.

"Me llamo Carlos. En la noche soy el rey. Aquí en República Dominicana también lo voy a ser". Con esta frase el soltero se presentó a las chicas. Toda una declaración de intenciones con la que dejaba claro que no quería pasar desapercibido en la isla para ninguna de ellas.

Desde luego ha demostrado que sí que puede llegar a ser el rey de la fiesta, y es que las chicas no paran de comentar que se ha convertido en el más divertido de todos y a menudo acuden a él por ser el más gracioso para ellas.

Por su parte, él se define como un "modelo, deportista y vividor". En sus redes sociales acumula más de 21,5k. de seguidores. Este empresario sevillano de 34 años se considera un viajero del mundo. De hecho, así lo intenta demostrar en su cuenta de 'Intagram', donde no duda en compartir fotografías de todos los viajes que ha realizado hasta el momento.

