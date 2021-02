Aitana comparte fotos suyas de cuando era pequeña y ¡no ha cambiado nada!



Aitana Ocaña lo ha vuelto a hacer. La cantante ha revolucionado las redes sociales al compartir una nueva fotografía junto a su pareja, Miguel Bernardeu. En esta ocasión, se trata de una instantánea de lo más tierna donde se les puede ver a los dos muy acaramelados. Además, que esté hecha con una polaroid hace que le de un toque 'vintage' de lo más romántico. Tal vez por esto la publicación no ha tardado en llenarse de numerosos 'likes' de fans que no dejan de enloquecer con las pequeñas muestras de amor que la pareja comparte en sus redes sociales.

Desde que se dio a conocer su relación en 2019, ambos han intentado ser muy discretos con su vida privada, aunque no han dudado en compartir en contadas ocasiones algunos de los momentos más íntimos que viven juntos. La pareja está cada día más unida y, de hecho, Aitana ya se ha convertido en una más dentro de la familia de Miguel.

Durante todo este tiempo que llevan juntos, ambos han estado apoyándose en cada uno de sus nuevos proyectos profesionales y han compartido numerosos viajes y momentos juntos. Una relación a la que se ha unido la mascota de la cantante, un perrito llamado 'Sopa' al que los dos quieren mucho.

Ahora, con esta nueva fotografía, en la que se puede ver a Aitana con una amplia sonrisa abrazando a su chico, vuelven a dejar claro que su relación está mejor que nunca y que cada día está más consolidada. Una pequeña muestra de cariño que ha provocado que las redes estallen y a la que Miguel Bernardeu ha respondido comentando con un gran emoticono con ojitos de corazones, y es que el actor se derrite con cada una de las muestras de amor que su chica le dedica en sus redes sociales.

