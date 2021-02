Omar Sánchez podría ser concursante de 'Supervivientes 2021'

La pareja dejaba leer entre líneas que podrían estar esperando un bebé, pero ella lo desmintió con un test de embarazo en su casa

Jorge Javier Vazquez nos sorprendió en ‘Sálvame’ con esta reflexión: “Cuando entras en Mediaset, tu vida ya no te pertenece”. Anabel Pantoja, muy atenta a sus palabras, le pidió después: “Repítelo a cámara, para que lo vea una persona que vive en Canarias”. Kiko Hernández, que no sabía de qué estaba hablando, parece que dio en el quid cuando le preguntó: “Va por El Negro?”. Su compañera soltó entonces: “Eso no es asunto vuestro”.

La respuesta llegaría poco después, cuando se especuló que su novio estaría negociando con la cadena para participar en ‘Supervivientes’. Parecía que Anabel le estaba advirtiendo.

Si al final se decidiera por ello, la relación con su pareja podría cambiar por la presión mediática. Ahora viven en Gran Canaria, donde él regenta con éxito una escuela de surf y donde La Pantojita, como la llaman sus colegas, es “la más feliz del mundo”. Aventurero y deportista, Omar Sánchez, ‘El Negro’, es el candidato ideal para participar en el reality en el que ya estuvo su chica en 2014... aunque sólo aguantó dos semanas.

Su gran apoyo

A pesar de que seguro que desempeñaría un buen papel junto a Kiko Rivera en la isla, el primo de Anabel, se metería en el mundillo que tanto hace sufrir a su novia. “No voy a llorar más en la tele”, le prometió ella tras sus problemas con Irene Rosales, las joyas que la enfrentaron a Belén Esteban… “Rabia”, “pena” o “coraje” son algunas de las palabras que él ha dedicado en sus ‘stories’ a quienes se dedican a atacar a su amor. Pues si va a la tele, ya se puede preparar para que les critiquen... a los dos.

Lo que sabemos de él es más bien poco, en parte por su timidez y por su hasta ahora desinterés en situarse en el foco mediático. Concursar supondría dar otro paso y dejar de lado el semi-anonimato en el que vive en su tierra. Anabel intenta no exponerle a él ni a su familia, uno de los pocos lujos que puede permitirse, pero si él va al reality, se abre la veda...

La colaboradora quiere proteger su vida personal y esa tranquilidad de la que disfruta lejos de todo en Canarias. Hasta valoró dejar Telecinco, hasta que en ‘Sálvame’ le juntaron los días en los que colabora (lunes y martes), para que el resto de la semana estuviese en su hogar.

Tercer aniversario entre tests de embarazo

La pareja, ella de 34 años y él de 29, lleva tres años de relación, y entre sus ilusiones está casarse y tener hijos. El susto ya se lo llevaron esta semana, cuando ella se sometió a un test de embarazo en 'Sálvame' que resultó dar positivo. La cara de ella se tornó blanca como la cera, porque no se lo esperaba, pero finalmente ella lo desmentía con un test propio en casa.

Omar le pidió matrimonio en 2019 y tenían pensado celebrar su boda en junio de 2020, pero el COVID les obligó a aplazarla. Ella no piensa desistir y, aunque se siente ya casada, su intención es celebrar un bodorrio memorable. Y desde luego que lo sería si van Isabel y Agustín Pantoja, Kiko Rivera e Irene Rosales…

