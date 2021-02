¿Qué hace Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian, con el pelo rosa? Sabemos que el 2020 no ha sido fácil, y que el 2021 no va por mejor camino. Todos hemos tenido mejor o peores decisiones capilares durante y después de la cuarentena, y parece que eso no se va a acabar con el control del coronavirus... y no hay más que ver a Scott Disick para darnos cuenta.

El empresario ha decidido darle una vuelta de tuerca a su look, y a punto de cumplir 38 años (muy cerca de los 40 y la temida crisis que les acompaña en algunos casos) se ha decantado, ni más ni menos, por el pelo rosa. Sabemos que el pelo de colores es una de las grandes tendencias del año (Cantantes como J Balvin o Maluma no paran de cambiar de color capilar), pero nos sorprende en el caso de Scott porque nos da que lo que le pasa es que no quiere aceptar el paso del tiempo.

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando le conocimos en 'Keeping up with the Kardashians' se hacía llamar 'Lord Disick', e incluso compró un título nobiliario en una visita familiar a Reino Unido. Siempre iba de punta en blanco con traje, corbata y engominado hacia atrás como si fuera un hijo más de Donald Trump, pero con los años dejó relajarse su estilo: camisetas básicas, vaqueros rotos, botines, barba, se 'despeinó' ligeramente... Scott empezaba a tener un look acorde a su edad que le sentaba realmente bien...

Gtres

...pero ahora ha caído en la trampa del estilo 'kinky': sudaderas enormes, pantalones 3 tallas más grandes, chanclas, pelo de colores... si le vemos por la calle con esta guisa y de noche ¡hasta nos cruzaríamos de acera!

Gtres

Nueva novia... aún más joven

En más de una ocasión nos hemos mostrado súper partidarios de que cada uno salga con quien quiera independientemente de su edad, pero después de varias parejas, parece que a Scott se le acaba el límite legal para tener churris: tras dejarlo con Kourtney Kardashian (41), salió durante tres años con Sofia Richie (22, hija del cantante Lionel Richie), y ahora está la mar de a gusto con Amelia Hamlin (19), hija de la actriz Lisa Rinna ('Melrose Place'), que por cierto se ve que ya conoce a sus hijos a pesar del poco tiempo que llevan saliendo. Como siga bajando el límite de edad... ¡se va a ver en serios problemas!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io