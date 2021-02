Melyssa Pinto y Fiama Rodríguez han mantenido una gran amistad desde que ambas salieron de 'La isla de las tentaciones 2'. Sin embargo, parece que esto podría haber provocado que la ex de Tom Brusse haya recibido numerosas críticas de usuarios que le acusan de no ser objetiva a la hora de comentar el nuevo papel de su compañera como tentadora en esta nueva edición. Harta de todos estos comentarios, la colaboradora ha decidido romper su silencio y desvelar lo que piensa realmente de la actitud que está teniendo Fiama en el reality.

La ex de Tom siempre ha dejado claro que está en contra de la infidelidad y durante su paso por el concurso se mostró muy crítica con las solteras que fueron como tentadoras. Por este motivo, ha sorprendido ver cómo ahora defiende que Fiama esté comenzando a tener una relación con Manuel. "Cuando salí hice un trabajo mental para darme cuenta de que las tentadoras no tienen la culpa y que el culpable es la persona que debe un respeto", ha explicado.

De esta forma, ha dejado claro que su pensamiento respecto a las solteras que acuden al programa ha cambiado totalmente, aunque sigue pensando que ella nunca podría hacer nada con un chico que tiene novia. "Fiama sabe que yo no iría como tentación porque no haría nada porque no me gustaría romper una relación. Si sintiese algo por alguien intentaría esperar y tener algo fuera", ha explicado, dejando ver que ella no habría actuado como lo está haciendo su amiga.

Sin embargo, pese a no pensar de la misma forma que su amiga, ha recalcado que ella tiene "un corazón de oro" y es "buena persona". Además, ha reconocido que sí que le intentó dar un consejo a Fiama antes de que fuese al reality para que no cometiese un gran error. "Le he dicho siempre que tenga empatía por la otra persona y que tiene que aceptar que la pareja esté dolida". Un aspecto que cree que es muy importante que su amiga tenga siempre presente, ya que ella lo pasó muy mal.

Melyssa ha reconocido que, en su opinión, Fiama está intentando hacer las cosas lo mejor posible, un pensamiento que no comparte de Manuel. La colaboradora ha dejado claro que le parece que él está teniendo una actitud pésima al no pensar en su novia y al haber jugado en un primer momento con su amiga y con Stefany.

