Marta Peñate y Noel Bayarri han pasado en 'Solos' del amor al odio... y otra vez al amor (o más bien lujuria) en cuestión de días

Marta se ha puesto seria en el reality y ha confesado si ella y Lester buscaron un hijo

Aunque Marta Peñate y Noel Bayarri se empeñen en decirnos que ellos no se gustan ni se atraen físicamente, hay cosas que no se pueden negar... y tensión sexual entre ellos hay. ¡Vaya que si hay! Los dos canarios han accedido a entrar en el apartamento de 'Solos' para, entre otras cosas, demostrar que se puede ser amigos sin tener química sexual... pero el plan no les está saliendo muy allá. Las miraditas y las risas cómplices son el pan de cada día en el programa, y la última noche se desataron ¡y acabaron haciendo un striptease!

Concretamente, fue Noel el que acabó quitándoselo todo en 'Solos' mientras le hacía un baile sexy a Marta, que esperaba impaciente en una silla a que su compañero de aventura saliera con su disfraz de jugador de rugby. La emoción se apoderó de Marta cuando le vio... y la cosa, a partir de ahí, subió de temperatura.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Noel se restregó contra Marta todo lo que quiso y más, mientras ella se dejaba hacer. El 'mojo picón' acabó en calzoncillos subiendo las piernas de Marta ¡y hasta le metió la cara en la entrepierna! Todo mientras ella pedía, entre risas, que parara... aunque tampoco oponía mucha resistencia, porque se le iba la fuerza con las carcajadas. ¡Ay, pillina...!

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Lo mejor llegó cuando Noel dio por terminado el show: tras quitarse los pantalones, hacerlos una bola, restregarlos por sus genitales y tirárselos a la cara a Marta, ella quiso el 'final feliz': "¿y los calzoncillos?", le pidió ella. "Es el show corto, el de 50 euros", se disculpó él, pero ella no cejó en su empeño de presenciar el desnudo integral de Noel: "¡Yo te pago 100!". Ni con esas coló, así que nos quedamos con las ganas de ver al canario en todo su esplendor. ¡Lástima...!

