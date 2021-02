Tras dos divorcios y su última ruptura sentimental con el multimillonario Phillip Sarofim, el corazón de Avril Lavigne (35) vuelve a latir con fuerza. Su nuevo novio es el rapero Derek Ryan Smith, más conocido como Mod Sun (33), que salió durante años con la antigua estrella de Disney Bella Thorne. Pero Bella ya es pasado, y su presente, cuyo nombre se ha tatuado en la nuca, es Avril.

La pareja de artistas, que además ha grabado junta el tema ‘Frames’, pasó del inicial ‘feeling’ artístico al físico, y llevan ya semanas de relación. Avril y Derek celebraron su primer San Valentín juntos por todo lo alto. Tras almorzar en un conocido restaurante de West Hollywood, pasaron una agradable tarde de sol ajenos a todo cuanto les rodeaba. La pareja no escatimó en muestras de cariño, y se regaló besos y abrazos en la parte trasera de una furgoneta 'pick up' negra. Una curiosa manera de disfrutar de un día de campo con tu amor...

Agencias

Agencias

No estaba muerta, estaba de parranda

Viendo las imágenes, al final va a resultar que Avril Lavigne ¡estaba viva! Fue en 2017 cuando unos cuantos fans extendieron el rumor (o, más bien, la teoría conspiranoica) de que Avril había muerto y había sido reemplazada por una doble llamada Melissa. Estos seguidores de la cantante se escudaban en comparar fotos antiguas y más actuales en las que la cantante no parecía la misma persona porque sus facciones habían cambiado, y que había incluso cambiado su peculiar estilo de vestir.

Al final, tal fue la magnitud del rumor que Avril tuvo que salir al paso para decir que aquello era una chorrada, y es que ¡anda que no cambian las caras (y los estilismos) en más de 10 años! Porque la muchacha, seguramente, también se haya hecho sus retoquitos...

