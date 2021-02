Marina Ruiz ha mostrado cómo es su nuevo piso en su canal de 'Mtmad'. La ex viceversa ha confesado que tuvo que volverse a Córdoba y ahora comparte casa con otras seis personas. "Esto es un piso de locos", ha indicado. Al parecer, la vivienda en el que se encuentra ahora era una antigua farmacia y en ella todavía quedan cosas que pertenecían a ese establecimiento. Entre ellas, una señal de salida de emergencia. "Cuando se va la luz esto se enciende. Nos viene muy bien porque así nunca nos quedamos a oscuras", ha explicado.

La 'ex viceversa' ha comenzando aclarando que se encuentra en un bajo. Al entrar, lo primero que se ve es la cocina, que cuenta con dos neveras. Tras esto, hay un pequeño salón con un mueble en el que guardan varios juegos de mesa, y es que ha indicado que a todos ellos les encanta poder pasar el tiempo con este tipo de juegos.

En cuanto a su dormitorio, Marina ha reconocido que no tiene espacio para guardar toda su ropa. Es por esto que ha optado por utilizar la pared, que sigue siendo la misma que la de la farmacia, para poder poner un soporte con su vestuario. Además, ha mostrado uno de sus rincones favoritos donde tiene todavía el ramo de flores que su novio Hugo le regaló por San Valentín.

Sin embargo, el piso guarda un secreto que tiene a todos un poco aterrorizados y es que, según ha explicado ella, en él habitan fantasmas. "Aquí pasan cosas muy raras. A veces se nos enciende la tele sola o las luces, da un poco de miedo", ha indicado. Un dato que han confirmado sus compañeras de piso.

Marina también ha explicado que no es nada fácil mantener el orden y la limpieza en un espacio en el que tienen que convivir seis personas. Sin embargo, entre todos llevan una buena convivencia y es por esto que están pensando en mudarse todos a una casa mucho más grande. ¿Habrá próximamente un nuevo 'house tour'?

