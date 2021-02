Marta Peñate ha confesado uno de los momentos más bochornosos de su vida ¡en una clase!

La ex gran hermana y su compañero, Noel Bayarri, han montado un striptease cargado de lujuria en 'Solos'

Marta Peñate no es de esas personas que fingen que todo es perfecto en sus vidas, y ese es precisamente parte de su encanto: la naturalidad. La ex gran hermana puede haber tenido broncas subidas de tono en GH, haber puesto los cuernos en 'La isla de las tentaciones', peleas callejeras con otras famosas... pero ninguno de esos momentos los recuerda con vergüenza. Eso sí: hay un episodio en su vida que cada vez que lo recuerda no sabe ni dónde mirar... porque lo que le viene a la mente de aquello es el bochorno que sufrió.

Según le contaba a Noel Bayarri en 'Solos', todo tuvo lugar en una clase de 'spinning': aunque ella no es muy fan del deporte, antes de la pandemia trataba de mantenerse en forma varios días a la semana, y a pesar de que lo de pedalear no le importa demasiado, lo que no le gusta nada es estar cada 5 minutos levantándose para pedalear de pie "porque al monitor le dé la gana", así que ni corta ni perezosa, hizo como que le llamaban, puso cara de sorpresa ¡y se fue de la clase!

Mediaset

¿Acabó ahí la cosa? No, el momento vergonzoso vino después, cuando además vio que una chica que estaba bastante en peor forma que ella pedaleaba tan tranquila, mientras Marta iba con la lengua fuera: "No me pareció justo, y me fui", se justificaba. Aquello terminó de minar su moral, aunque a Noel le pareció que pudo ser más original con su excusa: "Es la excusa más triste que he oído en mi vida. Seguro que el monitor estaba diciendo 'se pensará que es la primera que me pone la excusa del móvil para irse'", apuntaba el canario entre risas. Desde luego, parece que hay justificaciones más manidas de lo que pensábamos... ¡Tendremos que buscar nuevas para salirnos de la clase de 'spinning' nosotras también...!

Mediaset

