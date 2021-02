Así es la nueva casa que se ha comprado Lola Ortiz en Gran Canaria

Lola Ortiz ha dado positivo en coronavirus. Ella misma ha sido la encargada de anunciarlo a través de su canal de 'Mtmad'. La 'ex viceversa' ha confesado que todo ocurrió tras quedar con un amigo suyo. "Me llamó para decirme que había cogido el virus y me aconsejó que me hiciese la prueba", ha explicado. Tras esto, descubrió que ella también se había contagiado. Ahora, ha contado cómo se encuentra y lo mucho que esto ha llegado a afectarle. La ex tronista ha confesado que le agobió mucho pensar que debería permanecer diez días en cuarentena.

Uno de los principales problemas que ha encontrado es que en esos momentos no se encontraba en su casa. "Me estoy quedando en casa de un amigo. Por suerte no he tenido mucho contacto con él y ha dado negativo. Ahora estoy en una habitación y tengo mi baño", ha indicado. Sin embargo, se sentía fatal porque su amigo debía andar con cuidado por su casa y con mascarilla, aunque finalmente terminó dejándole sola en la vivienda.

En cuanto a su salud, Lola ha reconocido que no lo está pasando muy bien. "Me encontraba como si me hubiesen dado un palizón. Me encuentro muy mal, tengo mucha fiebre, tos, escalofríos... Me despierto de noche sudando mucho. Tengo frío y calor. Es insoportable, es como tener un super gripazo", ha desvelado. Eso sí, ha confesado que, dentro de lo malo, sabe que a ella no ha terminado afectándole tanto como a otras personas.

Ahora, lo que más le preocupa es la firma de la escritura de su casa. "Justo termino la cuarentena cuando tengo que firmar. Solo quiero dormir, despertarme ese día y estar tranquila. Estoy agobiada porque se me complicó un poco todo lo de la hipoteca y tuve que pagar más", ha indicado visiblemente afectada. La 'ex viceversa' ha intentado animarse pensando que ya le quedan pocos días y que podrá disfrutar cómodamente de su nuevo hogar.

