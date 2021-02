Jorge y Yoli nos presentan a su hija, Jimena

Jorge ya anunció que estaba preparando una sorpresa muy especial para su chica, Yoli Claramonte, y es que quería dar un pasó más en su relación con ella. Después de varios días organizando el esperado momento, por fin llegó la fecha señalada para pedirle a su chica que se casase con él. Sin embargo, las cosas no han empezado como él esperaba, y es que la ex gran hermana no estaba teniendo su mejor día. "Hoy estoy cruzada, es un día horrible. Voy muy fea y no tengo ropa que ponerme", se quejaba ajena a la gran sorpresa que le tenía preparada su chico.

A bordo de un barco y con unas vistas espectaculares del mar, Jorge ha comenzando anunciándole a Yoli el motivo por el que había elegido ese plan tan especial, como publica en exclusiva en su canal de Mtmad. "Te he traído a este barco porque me trae muy buenos recuerdos. Aquí vinimos al principio de nuestra relación", ha confesado. Además, ha anunciado que había escrito una carta muy especial para ella.

"Aquí estamos, dos personas que sin saberlo estaban destinadas a quererse y a tener una amor tan puro como tenemos. Eres tan especial para mi que jamás podré olvidarlo. Por estas cosas te elijo a ti, porque eres la persona que me hace feliz y tengo siempre en mi mete. A tu lado es donde yo quiero pasar el resto de mi vida, porque jamás he tenido algo tan claro y porque eres el amor de mi vida. Te amo", ha leído muy emocionado.



Al escuchar estas palabras, Yoli no ha podido evitar romper a llorar, sin saber que lo mejor se lo había guardado para el final. Tras esto, Jorge ha anunciado que ha llegado el momento de seguir "pasando pantallas" junto a ella y le ha hecho la esperada pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?".

La ex gran hermana no daba crédito a todo lo que estaba ocurriendo y no ha dudado en ponerse el anillo y responder con un contundente "sí". Yoli ha aclarado que ella está segura del amor que siente por él y que tiene claro que si le eligió es porque sabe que lo que sienten el uno por el otro es verdadero. "Me siento el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi lado" le ha reconocido él, confesando que para preparar este esperado día contó con la aprobación y ayuda de la madre de la joven.

Para terminar este día tan emocionante, Jorge le ha dado un gran ramo de rosas rojas a su chica y juntos han brindado con champán por este futuro enlace. Eso sí, lo han hecho sin poder beber, ya que Yoli está embarazada de su primer hijo juntos.

