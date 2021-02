Rafa Mora está actualmente estudiando Periodismo para profesionalizarse

El colaborador ha confesado las notas que está sacando en la carrera

Si a Rafa Mora le dicen hace 10 años que lo iba a estar petando en televisión como lo está haciendo ahora, habría soltado su ya famoso 'UAJAJA me río en tu cara", y es que el 'tete' más conocido de Valencia es ya una cara recurrente en platós, programas y realities. El joven acaba de salir de 'Solos', de MiTele Plus, donde ha participado junto a su chica, Macarena, pero ni siquiera en las semanas que han estado ahí, ha descuidado su educación: le hemos visto hacer trabajos, estudiar y ponerse al día con sus tareas como si estuviera en su casa, y aunque aún le faltan años para terminar... ¿qué vendrá después?

Él mismo ha dado pistas en sus redes sociales hacia dónde quiere encaminar su carrera: desde luego, se ve a sí mismo petándolo aún más en el futuro, pero sin duda los realities van a seguir siendo parte importante de su vida (y de sus ingresos): "No lo tengo en mente, pero me habría gustado ir a 'GH VIP'", ha apuntado.

Rafa Mora Instagram Rafa Mora Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El formato ya no está en los planes de Mediaset, aunque con la fiebre de 'revivals' que estamos teniendo entre 'OT' y 'Física o Química', quizá se animen. De momento, lo que sí nos gustaría verle hacer es poner su amor a prueba en 'La isla de las tentaciones' si hubiera una edición VIP, o verle cocinando con otros famosos en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'... aunque por lo que pagaríamos incluso sería verle haciendo una conexión en directo desde el Congreso de los Diputados cuando termine de hacer Periodismo. ¿Le veis en los Informativos? ¡Porque a nosotros nos encantaría!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su futuro en lo personal

El colaborador también ha tenido tiempo de contar qué piensa hacer de aquí a unos años con su chica: de momento, la boda la han pospuesto a cuando se puedan celebrar con más libertad, después de la pandemia (prevemos muchas bodas en poco tiempo, ¡id ahorrando!), y también buscan la casa de sus sueños: la que nos enseñaron hace algunos meses (en la que viven en Madrid) parece ser de alquiler, y de momento siguen buscando por la zona norte...

Rafa Mora Instagram Rafa Mora Instagram

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io