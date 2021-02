Olivia Munn ha confesado que sufre la misma enfermedad que Lady Gaga o María José Campanario

La actriz estuvo relacionada en nuestro país en 2018 con el actor Álex González, pero él salió a desmentirlo

Olivia Munn ha dado su entrevista más sincera hasta la fecha, y es que aunque ella en general no tiene problema en hablar con la prensa sobre su vida personal, ha sido a 'People' a la que ha confesado ahora que sufre una dolorosa enfermedad, fibromialgia: "Durante mucho tiempo sentía dolores, pero no sabía realmente lo que me pasaba", ha contado. Tras interminables meses de pruebas, hace ya dos años, un equipo de médicos de la Universidad de California consiguieron dar con su dolencia.

Con el ritmo frenético que llevaba de trabajo por aquel entonces, llegó a pensar que todo "era una broma de mal gusto", e incluso al día siguiente de conocer la noticia confiesa que tenía un vuelo a Italia para grabar durante un mes, pero aquello no podía esperar: su enfermedad podía darle más problemas: "No tuve elección", confiesa. "La situación era clara, o seguía por el mismo camino, con el riesgo de empeorar, o paraba y empezaba a cuidarme".

Desde entonces, su vida ha dado un giro de 180 grados: ha cambiado radicalmente su dieta, y cosas que antes le encantaban ahora ya no puede ingerirlas, porque, según ha confirmado, a la fibromialgia le afecta mucho la alimentación (ha dejado de comer gluten, lácteos y azúcar), pero también el humor: "Cuando estás feliz, creas sustancias químicas que son buenas para todo el cuerpo, y también para el intestino. Cuando no estás contento, y estás haciendo o comiendo algo que no te gusta, generas sustancias nocivas. Tienes que mirar por tu salud intestinal, lo importante es que lo que comas y bebas lo disfrutes de verdad, eso marcará la diferencia", ha relatado. Desde entonces, su enfermedad está bajo control, y espera recuperar su vida poco a poco, como todos, con el fin de la pandemia.

Otras famosas también la sufren

La fibromialgia pasó de ser una enfermedad rara a ser cada vez más común: de hecho, estrellas como Lady Gaga han confesado abiertamente que la tienen, y en su caso es más complicado de sobrellevar porque trabaja con su cuerpo cantando y bailando en shows frenéticos. En nuestro país no nos quedamos cortos, y es que tenemos dos caras bien visibles de esta enfermedad: María José Campanario y Maite Galdeano han revelado que la sufren día a día, e incluso Belén Esteban ha dado aún más voz a esta enfermedad confesando que su hermano también está diagnosticado.

