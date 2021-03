Paz Padilla se ha volcado en la organización del 24 cumpleaños de su hija, Anna Ferrer. En el número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, podrás ver cómo la presentadora llenó a su niña, para ella sigue siéndolo, de regalos y sorpresas, y las dos terminaron emocionándose. La influencer sólo pidió un deseo: "Que el año que viene estemos todos".

Y es que los últimos 12 meses la familia ha sufrido dos grandes pérdidas. Hace un año moría la madre de la presentadora, Dolores Díaz, y en julio se fue Antonio Juan Vidal, su marido y gran amor. Desde entonces, Paz y Anna hacen de cada cumpleaños un día inolvidable. Además, madre e hija están tan unidas que, como contaron el día del cumple, se han embarcado en una nueva aventura empresarial que tiene que ver con la moda. Ambas se respetan y dicen que es muy fácil estar todo el día juntas.

Con humor, Paz reconoció que cuando Anna era pequeña fue una madre muy estricta "y ahora es ella la que me marca a mí. Me dice: 'mamá no hagas eso, que no eres influencer'".

Paz habló también de la salud de Mila Ximénez –"Ahí está, luchando"– y de Jordi Sánchez, de quien aseguró que es cosa de tiempo que salga de la UCI. De lo que no quiso pronunciarse fue del enfrentamiento entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez...

La jornada del cumpleaños comenzó con un desayuno que Paz preparó a su hija "con tortilla, pan de maíz y crepes de fresas y chocolate".

A primera hora de la mañana, Paz salió vestida de manera informal a recoger la tarta de cumpleaños de su hija y dos globos de helio con la cifra señalada.

Paz y Anna almorzaron en una fecha tan especial con amigos, entre ellos Xoan Viqueira, amigo de la presentadora y expareja de David Valldeperas, director de 'Sálvame', e Iván Martín, el novio de Anna.

Iván, uno más en la familia

Llevan juntos desde 2019, y desde el primer día Iván Martín, surfero y aspirante a actor, conquistó a su suegra, Paz Padilla. El novio de Anna Ferrer es uno más en la familia y ha estado con ellas en los buenos momentos y en los malos. Fue el mayor apoyo para la joven influencer cuando murieron su abuela y el marido de su madre.

Paz Padilla: su libro, en abril

La presentadora ya tiene fecha de publicación de su nuevo libro, 'El humor de mi vida': 7 de abril de 2021. En él, la presentadora habla del proceso que tuvo que pasar para poder aceptar el fallecimiento de su marido, víctima de un cáncer, y espera poder ayudar a otras personas en su situación.

