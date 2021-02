Aurah Ruiz anuncia, muy ilusionada, que ha montado un negocio

Aurah Ruiz ha aprovechado su canal de 'Mtmad' para explicar todo lo que le ha estado sucediendo en estos días. La ex viceversa lleva un tiempo sin hablar ni mostrar nada en sus redes sociales, un hecho que había preocupado a sus seguidores. Ahora, ella ha querido sincerarse y confesar el verdadero motivo por el que ha decidido estar desconectada y no contar nada de su vida por este medio. La novia de Jesé Rodríguez ha comenzado explicando lo nerviosa que está desde que ha abierto su primer negocio.

"Tener un negocio es muy difícil y ahora lo estoy experimentando", ha reconocido. Al parecer, Aurah Ruiz ha estado muy volcada en intentar sacarlo adelante, y ha explicado algunos de los problemas con los que se ha encontrado. "A través de 'Instagram' también estaba gestionando citas. Un día hubo un 'boicot' porque me ocuparon la agenda personas de mentira o que querían hacer daño para que no pudiese coger a personas que sí estuviesen realmente interesadas", ha explicado.

Aurah ha desvelado que ese día estuvo esperando a que llegasen las personas que tenía apuntadas en la agenda y que no apareció nadie. "Llamamos por teléfono e intentamos contactar a través de las redes y nada", ha recalcado. Un hecho que provocó que comenzase a tener mucha desconfianza. Por este motivo, ha aprovechado su canal para pedir que no vuelvan a hacerle algo así. "Me hizo mucho daño, ahora me da miedo coger citas por 'Instagram' o por teléfono".

La ex viceversa ha reconocido que continúa haciéndolo porque ve injusto que el resto de clientes se vean perjudicados por esto. Además, ha recalcado que desde que abrió su negocio hay otro aspecto de su vida que se está viendo perjudicado. Aurah ha indicado que ahora siente que ya no está tanto tiempo con su hijo, y esto es algo a lo que no está acostumbrada. "Al final siento que solo lo veo los fines de semana", ha recalcado.

Todas estas razones son las que han provocado que Aurah Ruiz ya no esté tan pendiente de sus redes sociales. De hecho, ha reconocido que en muchas ocasiones siente que todo "le supera". Sin embargo, ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que seguirá manteniéndoles al tanto de todo a través de su canal de 'Mtmad'.

