Gianmarco nos ha dejado patidifusos con su manera de perfumarse

Tras su ruptura con Adara, al italiano no se le ha conocido nueva novia, pero sí quién le gustaría que lo fuera

Desde que Gianmarco Onestini llegara a nuestras vidas de la mano de 'GH VIP', el italiano nos ha robado el corazón. Alto, guapo, cuerpo atlético, inteligente, trabajador, estudioso, popular... el chico lo tiene todo, pero, como todo el mundo, también tiene sus manías. De hecho, en sus redes sociales se muestra tan natural a veces que asusta (siempre en stories, porque lo cierto es que sus fotos de perfil siempre las cuida al detalle), y precisamente en una de estas nos ha dejado patidifusos ¡por la forma de echarse la colonia!

Hasta para eso el italiano es sexy, porque queriendo mostrar cómo es la mejor forma de perfumarse, ha acabado con un gesto que no nos esperábamos: dicen los expertos que la colonia siempre hay que echársela en las zonas donde el latido es más fuerte para que la colonia perdure más, como detrás de las orejas y también en las muñecas. El pecho es una de las zonas donde más solemos perfumarnos (pero, eso sí, no se te ocurra echarlo en la ropa, ¡que mancha!), y él ha añadido una zona más: ¡el bigote!

¿Perdón? ¿El bigote? Pues sí: según él, te echas un poco de colonia en el dedo índice, lo pasas por la zona del bigote y así, además de olerte tú todo el rato, quien se acerque más de la cuenta podrá oler bien de cerca tu perfume... ¡anda que no sabe este italiano! Desde luego, nunca se nos hubiera ocurrido. ¿Usaría este truco para ligarse a Adara?

