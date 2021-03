¿Quieres estar informado de TO-DO lo que pasa en 'La isla de las tentaciones? Hemos creado una sección con todas las novedades del reality.

Marina e Isaac siguen juntos, y tenemos las pruebas. Sabíamos que, aunque se emite en la actualidad, 'La isla de las tentaciones 3' está grabado de principio a fin y los concursantes deben cuidarse mucho de no aparecer públicamente y dar pistas de lo que va a pasar. Bueno, pues Marina e Isaac, el 'Lobo', parecen no darse por aludidos. Después de protagonizar las escenas más tórridas de la isla (con un vídeo de marcado carácter sexual incluido), QMD! ha sido testigo de que lo suyo, ya de vuelta de República Dominicana, sigue funcionando fuera del reality.

La pareja acudió a un conocido restaurante de Madrid para compartir confidencias y disfrutar de la gastronomía de la ciudad.

Tensión sexual

Sin esconder el feeling que existe entre ambos, Marina e Isaac se mostraron de lo más cercanos durante todo el encuentro. Además de risas y confesiones al oído, también se prodigaron numerosas muestras de cariño dejando claro que su relación sigue viento en popa. Junto a ellos estaba Lucía, compañera de concurso y que se ha refugiado en ellos tras su ruptura con su novio, Manuel, que parece también continuó con su lío con Fiama tras regresar de República Dominicana.

Muy pendiente de su chica en todo momento, Isaac no dudó en mostrar su lado más caballeroso dejándole su chaqueta para que se protegiera de la bajada de temperaturas. ¡Qué tierno el lobito!

Bye, bye Jesús

Cuando entraron en 'La isla de las tentanciones', Jesús y Marina llevaban cinco años de relación aunque habían sufrido y superado dos rupturas. Hasta que llegaron los tentadores y la sevillana cayó en las garras de Isaac. Con una relación que ya estaba en la cuerda floja por la desconfianza de Jesús hacia Marina, ¿Se hablarán ahora? La cosa no pinta nada bien.

