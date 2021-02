Nicky Jam ha pasado por 'El hormiguero' para presentar su nuevo single, 'Fan de tus fotos', junto a Romeo Santos

El cantante publicó un documental junto a Netflix hablando de sus adicciones

Aunque podamos pensar que la vida de la gente con dinero es fácil precisamente por ser millonarios, la realidad es muy diferente, y si no que se lo digan a Nicky Jam. A pesar de tener fama, éxito y fortuna, el cantante estadounidense cayó en una espiral de autodestrucción cuando estaba en la cumbre de su carrera, y su adicción a las drogas le costó amistades, reputación y casi hasta la vida. Ahora, sin embargo, es un hombre nuevo, y así se lo confesó a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

El cantante de reggaetón ha vuelto por todo lo alto en la mejor de las compañías, su compañero de profesión Romeo Santos, con el que ha lanzado un nuevo single de lo más cañero y a la vez romántico titulado 'Fan de tus fotos', donde se muestra enamoradizo y donde deja entrever que lo único que le falta para ser feliz es la chica de sus letras, la chica de sus sueños.

Hasta llegar a este momento, el camino de Nicky (cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, de origen latino pero nacido en Massachusetts) no ha sido precisamente sencillo: en 2019 publicó junto a Netflix un documental sobre su vida, 'Nicky Jam: el ganador', donde él mismo cuenta cómo ascendió meteóricamente a la cima de la fama y cómo vivió su caída, su entrada en la cárcel, sus adicciones a las drogas y el momento en el que tuvo que decidir, a punto de perder la vida, si elegía recuperarse o irse de este mundo. Sabiamente, eligió la primera opción, y hoy le tenemos más sano que nunca, aunque recién separado de su pareja (con la que se había llegado a comprometer), Cydney Moreau.

