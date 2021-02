Lady Gaga, que se encuentra en Roma, ya ha recibido la noticia del robo de sus perros

La cantante ha ofrecido medio millón de dólares para recuperar a sus dos mascotas

Cuando parecía que todo le iba rodado a Lady Gaga, la cantante ha recibido un varapalo en su vida, y es que dos de sus tres perros, Gustave y Koji, han sido robados a punta de pistola. Su paseador, Ryan Fischer, era el encargado de cuidarlos mientras ella hacía un viaje a Roma, y hace tan sólo unas horas se ha conocido que, mientras sus tres mascotas, de raza Bulldog francés, y su cuidador daban una vuelta por Nueva York el miércoles a última hora, dos encapuchados se acercaban en un coche blanco, se bajaban y, a punta de pistola, se llevaban los canes para luego desaparecer en la noche.

Fischer trató de evitar el robo y lo único que consiguió fue recibir un disparo en el pecho que le dejó tendido en el suelo, tal y como se puede apreciar en un vídeo publicado por el portal de noticias estadounidense TMZ, y aunque se encuentra actualmente en el hospital (donde entró grave, pero se está recuperando), la preocupación de la cantante ahora radica en que la investigación policial pueda recuperar a sus perros.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el forcejeo, la única que se libró del robo fue Asia (de color negro), que deambuló por la calle junto a su cuidador hasta que aparecieron algunas personas y se pusieron en contacto con los servicios de emergencias. Ahora Gaga ha ofrecido la cifra de 500.000 dólares para que le devuelvan a sus mascotas. De momento, los sospechosos no han sido identificados.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io