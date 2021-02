Anita Matamoros confiesa que ha pasado la peor noche de su vida y desvela por qué

La hija de Kiko Matamoros vuelve a sus orígenes

Anita Matamoros ya ha vuelto a casa tras estar unos días en México. La hija de Kiko Matamoros ha pasado unos días de vacaciones en las playas paradisíacas de este país junto a su novio, pero todo lo bueno se acaba. Ahora, la 'influencer' ha compartido en sus redes sociales cómo ha sido su regreso a España y ha mostrado quién ha sido el que le ha echado más de menos durante estas semanas que ha estado ausente. La hija de Makoke ha conquistado a sus seguidores al mostrar el emotivo reencuentro que ha tenido con su perrito.

"El reencuentro más esperado", bajo este título, Anita Matamoros ha mostrado un vídeo en sus 'stories' de Instagram en el que se puede ver cómo su perrito corre hacia ella en cuanto le ve, demostrando lo mucho que le quiere y que le ha echado de menos.

La hija de Kiko Matamoros ha confesado que tuvo que dejarlo en un sitio especializado en el cuidado de mascotas. Una situación que le produjo un poco de tristeza pero que ha podido sobrellevar gracias a que los cuidadores le han estado pasando vídeos y fotografías de su perrito para que supiese en cada momento lo que estaba haciendo.

Este bonito reencuentro contrasta con la situación que está viviendo con su padre. A pesar de que el colaborador ha dejado clara su intención de querer arreglar las cosas con su hija, parece que ella no quiere saber nada de él. De hecho, ya lo dejó claro con el pequeño gesto que tuvo en redes sociales, con el que demostró que no tiene intención de reconciliarse con Kiko Matamoros.

