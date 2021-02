Cristian Jerez y Melodie Peñalver han firmado un acuerdo sobre la casa que tenían en común

Así es la casa que la pareja compartía hasta ahora

'La isla de las tentaciones' le ha costado el amor a Melodie Peñalver y Cristian Jerez. La ya ex pareja llegó con ganas de probar su amor, como todos, pero en su caso salió regular: ella se lió con Beltrán, él con Andrea Gasca... y aunque parecía que hubo un atisbo de volver, la relación, al final, saltó por los aires. Todo esto ocurrió durante el verano de 2020, momento en el que se grabó la edición en la que ellos participaron, pero después de la ruptura ¡siguieron compartiendo casa!

La pareja tenía un piso en común en Alicante, su lugar de residencia, y a pesar de que ambos llegaron al pacto de turnárselo por días (al fin y al cabo, era de los dos), la cosa no salió bien: se acusaron el uno al otro de dejarse 'recuerditos' por la casa (como las fotos volteadas o alguna cosa sin recoger), así que ahora, por fin, han firmado un acuerdo: él le ha vendido su parte a Melodie para que el piso se lo quede ella a cambio de pagarle a él la mitad.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El alicantino lo confirmaba así a través de sus redes sociales: "Ya no comparto casa con Melodie. El miércoles firmamos, le vendí mi parte y ya no tengo casa yo, así que se ha terminado el compartir con ella la casa", explicaba a sus seguidores a través de la herramienta de 'preguntas y respuestas' de Instagram.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así están sus vidas ahora

Hace casi un año que ambos se embarcaban en el reality para probar su amor, una relación que parecía férrea después de 9 años juntos, pero finalmente los dos caían en la tentación. A día de hoy, él ha roto su relación con Andrea y disfruta de su soltería y sus amigos después de decidir conocerla una vez que se acabó el programa, mientras que Melodie, que decidió marcharse con Beltrán, sigue con su noviazgo viento en popa a toda vela.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io