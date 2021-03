Marta Peñate cuenta todo lo que pasó con Alessandro Livi mientras estaba con Lester: "Me lié con él".

¡Alessandro Livi puede con todo! Si consiguió superar, junto con su novia Patry la prueba de 'La isla de las tentaciones', ¿cómo se le va a resistir un trasplante capilar? El italiano llevaba tiempo dándole vueltas al tema y por fin se animó a operarse por la confianza que le ofrecía el doctor José Manuel Gómez Villar, de la prestigiosa clínica Livet. Hablamos con el protagonista para que nos cuente cómo fue el proceso y qué planes de futuro tiene cuando pueda presumir de melena.

¿Cómo fue la operación?

Tengo que reconocer que llegué un poquito nervioso, pero la verdad es que ni me enteré. Te colocan la vía, te sedan y te duermes en la camilla, no me dolió nada. La intervención duró cuatro horas.

Alessandro llegó a la clínica nervioso, pero tenía mucha confianza en su doctor. Gema Checa

¿Cuántos folículos te ha puesto el doctor?

Unos 2.000 aproximadamente. Me los ha colocado en las entradas y en la coronilla, que eran los sitios que empezaban a clarear.

¿Y ahora estás muy molesto?

No, estoy encantado, feliz, aunque ahora tengo que dormir unos días con un cojín como el de los aviones.

El cirujano José Manuel Gómez Villar, que le explicó el procedimiento. El italiano asegura que no le dolió nada. Gema Checa

Pero tú siempre has tenido pelazo, ¿no?

No creas, pero los chicos también tenemos nuestros truquitos (risas). Hace ya tiempo que llevaba dándole vueltas al tema, sobre todo con las entradas.



¿Era un asunto que afectaba a tu autoestima?

No, pero ya estaba cansado de llevar tanta gorra (risas). He preferido hacerlo ahora, cuando no tenía necesidad de ponerme mucho pelo.

Gema Checa

Alessandro: "Patry y yo estamos viviendo juntos"

¿Tu chica te animó?

Sí, aunque tanto ella como mi madre me decían que no me hacía falta. Pero, claro, he tenido el apoyo de toda mi familia, mis amigos, de toda mi gente. Patry es la que me está cuidando ahora, todo el tiempo. ¡Por fin estamos viviendo juntos!

Anda, ¡enhorabuena!

Sí, estamos mejor que nunca. Llevamos un mesecito.

Gema Checa

¿Y qué tal la convivencia?

Muy bien, aunque hemos tenido un poco de estrés con el tema de la mudanza y la decoración. Nos falta sólo un sofá cama para la habitación de invitados y colgar algunos cuadros.



¿Cómo surgió la idea de iros a vivir juntos?

Nosotros teníamos claro que lo haríamos si superábamos el paso de 'La isla de las tentaciones'. Por eso fuimos al programa, para fortalecer la relación.

Gema Checa

Sabiendo lo que sabes, ¿volverías a entrar?

Patry creo que no te contestaría con tanta seguridad, pero yo sí participaría de nuevo. Al final ha sido una experiencia única que te pone a prueba en todos los aspectos.

Pero hay que reconocer que es una jugada muy arriesgada…

Yo creo que es positivo pase lo que pase: o la relación se refuerza o se termina y dejas de perder el tiempo con alguien que al final no te va a hacer feliz. Puedes sufrir en un primer momento, pero es un aprendizaje muy valioso.

Gema Checa

¿Por ejemplo? ¿Tú qué has aprendido de Patry gracias al programa?

Nuestra relación era estar juntos las 24 horas del día y yo creo que hemos aprendido a estar solos.

Reforzados. Aless y Patry participaron en la segunda edición de ’La isla de las tentaciones’. Telecinco

Algo muy importante.

Sí, ahora podemos estar separados y seguir confiando el uno en el otro. Cada uno tiene que tener su vida: sus cosas, sus amistades… Hay que compartir momentos con más gente sabiendo que tu pareja está ahí para lo que necesites.

A Alessandro le encantaría participar en 'Supervivientes'

¿Tenéis planes de futuro? ¿Pensáis en boda?

¡Paso a paso! Lo primero era irnos a vivir juntos y lo hemos conseguido. Lo de casarnos y tener niños no lo descartamos, pero necesitamos un poco más de estabilidad económica. El tema de la pandemia ha sido duro para todos. Patry sigue en ERTE y yo acabo de volver a la discoteca.

Tras su paso por ’GH’, el italiano ganó TELE 5

¿Te gustaría regresar a la televisión?

Me encantaría. Yo nunca rechazaría una propuesta para participar en un nuevo reality. A mí 'Gran hermano' me cambió la vida, fue una experiencia increíble.

¿Cuál te gustaría probar?

Quizás 'Supervivientes'. Me parece que es una experiencia límite que me encantaría vivir. Yo soy una persona muy deportista y competitiva y me llama mucho la atención.

¿Y cómo crees que llevaríais lo de estar tanto tiempo separados?

Bueno, eso habría que preguntárselo a Patricia. Ella me conoció en un momento que ya sabía cómo era mi trayectoria televisiva y nunca ha sido un problema. Seguro que estaría encantada. ¡Espero que no me pida una hoguera de confrontación antes de irme a Honduras!

¿Estáis viendo la nueva temporada de 'La isla…'?

Sí, estamos súper enganchados. Nos da envidia porque nosotros entramos más tarde, estuvimos una semana menos que el resto de concursantes y se nos vio poco.

De esta edición, ¿crees que se va a salvar alguna de las parejas?

Yo pongo toda mi fe y mis esperanzas en Lara y Hugo. ¿El resto? Creo que ninguna. A ver qué pasa, que esto cambia cada semana…

