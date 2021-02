Lester y Patri Perez confirmaron a principios de febrero que esperaban su primer hijo

El ex de Marta Peñate ha confesado ahora ¡que iría a 'La isla de las tentaciones' con Patri!

Hay cosas que, por mucho que nos las expliquen, no las podemos entender, como Lester, que ahora ha confirmado en sus redes sociales que, entre los realities en los que le gustaría participar, además de 'Supervivientes' -que dice ser su favorito-, está ¡volver a 'La isla de las tentaciones' OTRA VEZ! El canario ha respondido a las preguntas de sus seguidores a través de Instagram y, aunque lo ha soltado con toda la naturalidad del mundo, es un feo detalle hacia su novia, Patri Pérez. ¿Por qué?

El programa se ha diseñado para que las parejas participantes pongan a prueba su amor y traten de superar sus problemas, o bien que estos terminen de salir y se den cuenta de que su noviazgo no funciona. ¿Por qué entonces quiere ir Lester al programa? ¿De verdad necesita comprobar que su pareja la quiere de verdad cuando está embarazada de su primer hijo en común? ¿Tienen problemas que no quieren contar? ¿Está él intentando recurrir al programa para romper con ella y echarle la culpa a las tentadoras?

El canario y la barcelonesa parecían tener una relación idílica, pero ahora ya nos lo estamos cuestionando todo. A pesar de que el hijo que esperan no es buscado (es lo que tiene la 'marcha atrás', que no siempre funciona), ella ha confesado que seguirá adelante, y aunque él también lo ha dicho públicamente, Amor Romeira reveló que Lester le podría haber sugerido a su novia que abortara. Por el momento, parece que la cosa entre ellos va bien, pero habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos...

