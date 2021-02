La Terremoto de Alcorcón y sus caballitos de mar protagonizan el horror de la semana. La artista nos tiene acostumbrados a looks imposibles que solo ella se atreve a llevar y, aunque reconocemos que su estilo es único e inimitable y que todo le queda bien, esa mezcla de verde, negro, charol, pelo y caballitos de mar le ha hecho merecedora de ocupar el número 1 en nuestro ranking del horror de la semana que la pasada semana ocupó Ana Guerra con su extraño gesto.



'La Terre' no es la única que no ha acertado y se ha hecho merecedora de aparecer en este ranking. Jennifer Lopez también está, por derecho propio, ya que, a su look a tope de glitter, le une el gesto de 'qué buena estoy'. Descubre todos los horrores de la semana.

Máxima de Holanda, alumna ejemplar

Agencias

Telecurro Real en tiempos de pandemia: nada de corrillos, mejor conferencia con distancia de separación, Máxima con cara de niña buena que atiende en clase y sobre la mesa, claro, el hidroalcohol, la mascarilla y ¡un plátano! Será para el tiempo de recreo...

Carolina, Miguel y Asia, autopista hacia el cielo

Gtres

‘Hasta el cielo’ llegan las risas viendo a Carolina Yuste, Miguel Herrán y Asia Ortega en la presentación de su peli. ¿Pero qué les pasa?

a) A alguien se le ha ido a la mano con lo de separar a los fotógrafos para mantener la distancia de seguridad.

b) Les dijeron que tuvieran ‘altas miras’ con su peli.

c) Tampoco han pillado la expresión ‘lluvia de felicitaciones’...

Jennifer Lopez se pasa con el glitter

Agencias

Lo de llevar glitter en el micro, en el guante y en el vestido ya es de diva nivel dios, pero lo de me relamo yo sola de lo buena que estoy ¿no es pasarse, Jennifer Lopez?



La Terremoto de Alcorcón piensa en verde

Gtres

¿Sabéis eso de 'la que se viste de verde por guapa se tiene'? Pues si es verde fluorescente en charol, pelo y dibujos de caballitos de mar, se tiene que ser La Terremoto de Alcorcón porque no muchos se atreverían con un look similar... ¡Ella puede con todo!

