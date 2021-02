Kim Kardashian pide oficialmente el divorcio a Kanye West

Kanye West ha tomado una drástica decisión después de que se diese a conocer su divorcio con Kim Kardashian. El rapero, que aun parece dolido por la decisión que ha tomado la 'influencer', ha optado por quitarse su alianza de matrimonio. Un gesto con el que queda claro que la reconciliación entre ellos ya es imposible. Eso sí, esta decisión ya la había tomado anteriormente Kim Kardashian, que no dudaba en aparecer en sus redes sociales sin este anillo. Sin embargo, esta no es la única decisión que ha tomado el artista.

El diario 'The Sun' ha sido el encargado de desvelar que el rapero habría intentado deshacerse de algunas joyas que él mismo le regalo a su ya ex pareja. Según le dijo una fuente cercana a este medio, Kanye West "tuvo la tentativa de vender las joyas al menos a dos importantes joyeros. Finalmente, parece que el rapero terminó arrepintiéndose y, de momento, las sigue conservando.

Lo cierto es que Kanye West sabe que determinados aspectos de su comportamiento son los que han provocado que Kim Kardashian termine cansándose y pidiéndole el divorcio. Uno de los puntos claves fue cuando él anunció su intención de optar a la presidencia de Estados Unidos. Las cosas que dijo para ganar los votos de los ciudadanos fueron los detonantes de su claro distanciamiento. Entre ellas, desveló que como pareja, cuando la 'celebrity' estaba embarazada de North en el año 2012, estuvieron a punto de tomar la decisión de abortar.

Unas duras declaraciones por las que él mismo terminó mostrando su arrepentimiento, pidiendo perdón públicamente a su entonces mujer por haber revelado información privada de ella. Tras esto, y tras intentar varias veces solucionar su matrimonio, parece que la cosas entre ellos no han podido mejorar. Ahora, lo que más preocupa de su separación es encontrar un acuerdo para conseguir la custodia compartida de sus cuatro hijos. Aunque esto también deja ver que quieren un divorcio amistoso.

