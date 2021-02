Melodie Peñalver confiesa el problema de salud que le cambió la vida. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' no lo había confesado hasta ahora, y nos ha dejado patidifusos, aunque asegura: "La tengo bastante controlada".

La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho una 'curva de la vida' en su canal de Mtmad donde ha contado todos los detalles de su vida. Desde su tan buscado nacimiento, marcado por la enfermedad de su padre (parecida a la suya) hasta su primer amor, su relación con Cristian y su amor por Beltrán. Después de contar cómo se fue infancia, la que define como "bastante tranquila", Melodie Peñalver ha desvelado un duro episodio de su vida. Al parecer, durante su adolescencia, tuvo un accidente de moto que le cambió la vida: "Pensaba que me iba a morir".

Cayó de la moto junto a una amiga y asegura se levantó por su propio pie: "Yo no me notaba nada, mi amiga me miró sorprendida y pensé...'algo tengo'", fue entonces cuando se miró al espejo retrovisor y comprobó que tenía "la barbilla completamente descolgada, me veía el hueso". "En mitad de la adolescencia, 15 o 16 años... me acuerdo que lo pasé fatal, recordaba todo el rato el accidente, pensaba que podía haber muerto, pero lo superé", ha contado.

mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sobre su relación con Cristian, asegura que "me cambió la vida, me entregué en cuerpo y alma a esa relación desde el principio". Ha hecho un repaso sobre su vida personal y sentimental, y hasta de su paso por 'La isla de las tentaciones': "Allí fue un subidón increíble, pero al salir fue un bajón... Me tenía que enfrentar a muchos cambios y tenía que ser consecuente con eso".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io