Jesé acaba de cumplir 28 años y lo hace en su momento más mediático. Entre su carrera profesional y que ha retomado su relación con Aurah Ruiz después de numerosas batallas legales, el futbolista se ha convertido en el centro de toda atención. Pero a él no le importan las críticas, o al menos eso parece, y a ella menos. Así que siguen con su relación viento en popa y no dudan en presumir de ella. El último gesto romántico que hemos podido presenciar ha sido, precisamente, por el cumpleaños de Jesé. Aurah le ha montado un sorpresón desde primera hora de la mañana y él no ha podido evitar emocionarse.

Aurah le preparó un delicioso desayuno en la cama y, después, una 'Batman party'. En la bandeja del desayuno para dos no faltaba detalle: frutas, embutido, zumos, yogur, bollería y hasta cava. "Buenos días, mi amor, feliz cumpleaños", se podía leer en la tarjeta que acompañaba el desayuno.

Tras una mañana increíble, llegaba el fiestón de cumpleaños de Jesé. Pero no fiestón como el que probablemente os imagináis, ¡un fiestón de Batman! Aurah le ha montado una fiesta temática que a él le ha encantado: "Gracias, bebé, por el gran día que me has hecho pasar. Tus mimos, tus sorpresas, han sido increíbles. También gracias a las personas que estuvieron. Sabes que podría escribirte muchas palabras que siento por ti, pero prefiero demostrártelo con hechos, como tú. Te amo".

"Mi bebesita hoy se fue a otro nivel con el cumple", ha confesado. Parece que Aurah ha dado en el clavo con la fiesta, y seguro que a los más pequeños de la casa les ha encantado.

