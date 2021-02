Lucía se ha convertido en una de las favoritísimas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y no deja de darnos momentazos, pero ahora no vamos a contaros nada de a quién se acerca o si sufre o supera la infidelidad de Manuel. Y es que ahora, tras su paso por el 'reality', ha querido dar un giro a su imagen y someterse a un retoque estético, así lo ha compartido en sus redes sociales: ¡Microblanding! Se trata de una pigmentación de las cejas para conseguir un resultado natural diseñando la mirada perfecta, y Lucía es una de las muchas que se ha lanzado a esta tendencia.



instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que la diferencia con sus cejas de antes se nota mucho, aunque ella misma ha aclarado que todavía no es el resultado definitivo: "Están muy marcadas, es el primer día, en una semana os las vuelvo a enseñar". Además, ha compartido una imagen en pleno centro estético mientras le diseñaban las cejas. Así las tenía antes de someterse al retoque:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué os parece el cambio? El 'microblanding' se está convirtiendo en una auténtica tendencia, sobre todo para ellas que tienen las cejas algo más despobladas o quieren cambiar el efecto de su mirada. ¿Te atreves? De momento Lucía ha dado este paso, no sabemos si dará alguno más para cambiar radicalmente de imagen...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io