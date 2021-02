Lola, cuyo nombre real es Marta (luego os lo explicamos), es otra de las concursantes de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' que decidió pasar por quirófano para someterse a un retoque estético. La hemos conocido con un pecho de lo más exuberante pero como ya podréis imaginar, no es el suyo real. Pero no tiene tapujos a la hora de desvelar cómo era su pecho antes de la cirugía estética, así que no ha dudado en compartir una imagen de antes de su operación a través de sus redes sociales.



Ella siempre había asegurado que tenía "muy poco" pecho, a nosotros, sin embargo, nos parece que estaba estupenda. Aquí os dejamos la foto del ‘antes’ para que lo podáis juzgar vosotros mismos:

instagram

Y ahora, que sabemos que lo estáis deseando, os explicamos lo del nombre de Lola, curiosos. En realidad se llama Marta y Lola no es más que un apodo que nació por Tuenti. “Me empecé a llamar Lola porque en Tuenti, de aquellas yo enana con 12 o 13 años, mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba” ha explicado ella misma, "para que no me encontrase la cuenta me puse Dolores Fuertes de Barriga”, y de Dolores, Lola. Así de simple, y ahora no hay quien la llame Marta. ¿Querrá recuperar algún día su nombre real?

