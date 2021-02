Laura Matamoros y María Pombo han demostrado, en muchas ocasiones, ser muy buenas amigas, y ahora que las dos son mamás comparten mucho más. Es por eso que no han dudado en aprovechar un finde libre para hacer un planazo juntas: Día de karts en 'parejitas'. Laura y Benji y María y Pablo han disfrutado de una carrera a la que se ha sumado también Diego Matamoros y otra pareja. Aunque Laura y María no se subieron a los coches, sí lo hicieron sus chicos, y se picaron de lo lindo.

Ha sido la propia Laura Matamoros quien ha desvelado el "pique infinito" entre sus chicos. Aunque se llevan de maravilla fuera de la pista, parece que dentro se olvidaron de que había más competidores y solo se centraron en ganar el uno al otro.

instagram

María Pombo también compartió el momento en sus redes sociales: "Picaos", escribía mientras las chicas se divertían al verlos desde las gradas, eso sí, como las "mejores animadoras". No sabemos por qué las chicas no quisieron competir, pero lo que está claro es que se lo pasaron en grande viendo a sus chicos.

Eso sí, por si tenéis curiosidad, aunque Benji Aparicio y Pablo Castellano han sacado su lado más competitivo a pasear protagonizando un pique muy divertido, ninguno de ellos ganó la carrera, aunque Pablo logró cruzar la meta antes que Benji. El que sí se llevó un premio a casa, aunque no bueno precisamente, fue Diego Matamoros. El hermano de la 'influencer' no fue lo suficientemente preparado a la carrera y se hizo heridas en las manos por no llevar guantes: "Estas son las heridas de guerra por intentar ganar y por no venir con material adecuados, o sea con guantes".



