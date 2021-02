Lucía se rompe al 'separarse' definitivamente de Manu G. Ambos llegan muy quemados al reality, pero ¿conseguirán sobreponerse... o el programa supondrá el fin de su relación?

Se ha desatado la locura en A Coruña. Tres concursantes del 'reality' más seguido, 'La isla de las tentaciones', están de viaje en Galicia para un nuevo proyecto y las 'fans' se han vuelto locas. Se trata de Manuel, Jesús y Cristian, de la tercera y segunda temporada del concurso. Los tres se vieron sobrepasados cuando comenzaron a llegar jóvenes que querían verles en vivo y en directo y hacerse fotos con ellos. Las aglomeraciones fueron tales que la policía se vio obligada a intervenir para disolver los grupos. En plena pandemia mundial, a estas jóvenes solo les importaba seguir la pista de sus 'crushes' o ídolos...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los propios concursantes saludaron desde la ventana a las primeras curiosas que lograron ubicarlos tras sus publicaciones en la red, al principio algo inocente con solo algunas jóvenes, pero la cosa se fue de madre. Ha sido 'La Voz de Galicia' quien se ha hecho eco de la noticia y ha informado sobre lo ocurrido, y es que al parecer un grupo de más de 30 personas se trasladaba hasta las puertas del piso sin respetar las medidas de seguridad. Los Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron, entonces, que tomar cartas en el asunto.

instagram

A través de sus 'stories' de Instagram, ambos están narrando su viaje al detalle, desde los mejores paisajes hasta el motivo por el que han viajado hasta A Coruña: "No puedo decir nada chicos, lo siento, solo podemos deciros que vinimos a sacarnos fotos". Parece que están allí como auténticos 'influencers' y han demostrado estar encantados con el resultado: "Profesional y trato increíble, pronto veréis los resultados", escribe Jesús en sus redes sociales deshaciéndose en halagos para el fotógrafo que les acompañó.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io