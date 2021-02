Este domingo, Laura Roigé, una de las reporteras de 'Socialité', ha vivido un complicado episodio cuando se dirigía a la casa de Sofía Suescun para saber cómo se encuentran ella y su pareja, Kiko Jiménez, tras pasar la noche en urgencias por una intoxicación con una mariscada. En las inmediaciones del domicilio se encontraba con Maite Galdeano y su novio, Remi, y entonces éste reaccionaba de forma violenta. “Me ha dicho que si salen sus imágenes me va a buscar” confesaba la reportera: “Les íbamos a preguntar ‘vete de aquí, si me grabas te voy a buscar, me ha gritado, me ha insultado, no me acuerdo ni de lo que me ha dicho, era insultos razistas, me llamaba ‘española’ en tono razista… levantándome la mano. He intentado calmarle, le he explicado que estaba haciendo mi trabajo. Se ha vuelto loco y cuando se ha ido ha sido cuando me he derrumbado porque se me encaraba”.

Una actitud preocupante que, según la propia Maite, "ha sido la gota que ha colmado el vaso". "Cuando hemos subido a casa ha sido mucho peor, ha seguido gritando y me ha dicho de todo y yo eso no lo voy a aguantar, le he echado de casa, le he pedido que cogiera sus cosas y se fuera (...) No estoy preparada para aguantar a un hombre así otra vez en mi vida", ha declarado Maite, que no ha dudado en pedir disculpas a la reportera.

Maite ha confesado que no es la primera vez que Remi tiene una salida de tono como la de hoy y que no está dispuesta a vivir momentos así: "A mí no me ha puesto una mano encima, pero sí me ha gritado y no voy a aguantar que me grite a mí o ver cómo grita a otras personas".

"Me ha dicho que iba a ponerse en contacto con su abogado de Francia y con su hermana y que lo iba a sacar todo, por la ventana hemos visto que se ha metido en el bar de enfrente arrastrando su maleta", confiesa.

