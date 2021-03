¡¿PERDONA?! ¿Ese es Sergi Ferré? Algo así hemos soltado todos cuando hemos visto aparecer en pantalla al colaborador de 'Sálvame'. El conocido reportero de Telecinco ha reaparecido en 'Domingo Deluxe' y lo ha hecho totalmente irreconocible. "¿Se ha hecho algo Sergi Ferré en la cara o estoy flipando?", se preguntaban algunos de sus seguidores al verle, y es que estaban flipando igual que nosotros.

De momento no se ha pronunciado sobre los cambios que se ha hecho, pero está claro que no es el mismo de antes. Es más, de perfil nos ha costado reconocerle, y mucho.

Unos ojos más abiertos que de costumbre, nuevo peinado, una nariz completamente distinta, barba, y hasta nos atreveríamos a decir que una forma en el rostro muy distinta a la que nos tiene acostumbrados.

Las redes no han tardado en llenarse de comentarios sobre su aspecto: "¿La Dra Carla Barber tiene algo que ver con tu nueva cara?", "Una pregunta, ¿eres el Sergi Ferré que sale ahora en Sálvame? Es que no pareces el mismo, ¿te has operado los ojos o algo?". Si es que hasta nosotros hemos dudado en si nos lo han cambiado por otro. Si está más o menos guapo ya va a elección de cada uno, pero distinto está, y de eso no cabe duda. "¿Me explica alguien porque Sergi Ferre tiene la cara de Messi?", bromean algunos.

Sin duda, Sergi le ha robado todo el protagonismo a Mónica Hoyos en su polígrafo Deluxe, y aunque él aún no ha dicho nada, tan sólo una reducción de párpados y una rinoplastia han tenido la culpa de que su rostro parezca totalmente distinto. ¿Qué os parece? Desde luego, a nosotros nos parece que tiene un aire más fresco y el rostro más despierto, ¡pero para gustos los colores!

