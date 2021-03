Violeta Mangriñán ya habló de sus planes de futuro con Fabio hace sólo un mes

La joven ex superviviente señaló que ella no se veía ni casándose ni teniendo hijos... ¿por qué ahora ha cambiado de opinión?

En la vida uno tiene derecho a cambiar de opinión tantas veces quiera, pero ¿en cuestión de meses, como Violeta Mangriñán? Pues sí: los fans de la ex superviviente han pillado a la joven con la guardia baja, y les ha confesado ¡que ahora sí quiere ser madre y casarse! ¿pero no era ella misma la que juraba que nunca se iba a casar ni a tener hijos porque eso no iba con ella? Pues sí, la misma Violeta que decía 'digo', ahora dice 'Diego': ella se ve preparada ya para tener un bebé con el amor de su vida, Fabio Colloricchio, y así lo ha confesado en su último vídeo para MTMad.

"Espero que sí, porque me gustaría ser mamá antes de los 30. Sí, yo: la que dijo que nunca se iba a casar y no quería ser madre, precisamente en este canal… pues sí. A día de hoy no, pero cuando tenga mi propia casa, o al menos mis proyectos encaminados, sí", ha aclarado. Vamos, que no la vamos a ver con el bombo todavía, pero atentos... ¡que cualquier día nos da el sorpresón!

Ella nunca confió en encontrar a nadie como Fabio, porque pensaba que nadie iba a aguantar sus manías, pero al final el hombre de su vida tuvo que ir de Italia a Honduras para darse cuenta de que siempre hay una media naranja esperándote donde menos te lo esperas: "Pensaba que cuando conviviera con alguien sería imposible, porque yo soy muy mía y tengo muchas manías, como la limpieza o el orden. También es verdad que no puedo pretender que las personas sean como yo, así que a la vez que yo estoy aprendiendo a aceptar eso para tener menos roces, Fabio está aprendiendo a ser más ordenado y no dejar cosas por el medio", ha confesado de su convivencia. Eso sí, las peleas de pareja no faltan casi a diario...

Así lleva su trastorno alimenticio

Violeta nunca ha tenido problema en confesar sus trastornos alimenticios, y cada vez que sus fans le preguntan, les pone al día. De hecho, en este mismo vídeo se ha puesto seria y ha revelado que poco a poco va a mejor: "No estoy al 100%, pero estoy mejor. Tengo menos altibajos que antes y si alguien me preguntase qué me ha ayudado, el deporte: tener una constancia y estar activa me ha ayudado muchísimo, sobre todo a sentirme menos culpable por saltarme la dieta".

