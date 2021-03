Tras ver a la pareja como jurado de 'Mask Singer', parece que sus piques en 'Drag Race España' estarán asegurados.

No todo son críticas para Ambrossi y Calvo, algunos afirman que podía ser peor.

La 'carrera' de drags más importante de la televisión está a punto de comenzar en España y Javier Calvo y Javier Ambrossi formarán parte de ella. No les veremos con pelucas, ni brilli-brilli y ni corsets de ensueños. No. Los Javis, junto a la diseñadora Ana Locking, forman el jurado del concurso 'Drag Race España'. Una elección que no ha estado exenta de polémica.

ATRESplayer PREMIUM anunció hace unos meses había adquirido los derechos para adaptar en España uno de los formatos televisivos más reconocidos a nivel internacional de los últimos tiempos: 'RuPaul's Drag Race', galardonado con 19 premios Emmy. En la nota de prensa se explicaba que este concurso buscará a la mejor superestrella drag de nuestro país a través de una carrera de desafíos. Al igual que en su versión original, en cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminados y conseguir así coronarse como la ganadora.

Gtres

Sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores 'looks'.

La noticia tuvo una gran acogida y todos los fans de la versión original estaban deseando ver a nuestras drags patrias, que seguro no tienen nada que envidiar a las internacionales. Pero la polémica ha surgido al conocer los nombre de los miembros del jurado. Eso no ha gustado tanto y 'Los Javis' se han convertido en trending-topic.

Gtres

José Antonio Antón, director adjunto de contenido de Atresmedia, ha desvelado en una entrevista a El País que los directores son grandes seguidores del formato original y que la dirección les quería "por ser muy buenos trabajando interpretaciones, un área fundamental en el programa". Quienes no están de acuerdo con sus palabras son los fans de 'Drag Race', que han usado las redes sociales para mostrar su desacuerdo. Lo que la mayoría crítica no es si lo harán bien o mal, sino que estén en todos lados.

"¿Pueden dejar de meter a los Javis en todos lados? Es que ahí me pegan lo mismo que un polvorón en julio", comentaban algunos. Otros daban su opinión con memes...

Pero no todo iban a ser críticas. Algunos de alegraban por la elección, eso sí, también con ironía: "Tenían que ser los Javis, si es que estaba cantado. Qué pereza más grande, de verdad, pero bueno, como he leído a alguien, es el mal menor cuando otra opción eran Alaska y Mario".

Por su parte, el director de cine Paco Plaza ha defendido su elección. "No soporto a los haters de los Javis. Dos hombres que con su esfuerzo y su talento han logrado un gran éxito con proyectos súper personales que han conectado con una generación entera. Toda mi admiración y respeto a ellos", ha comentado en su cuenta de Twitter.

