Con una sonrisa como la suya hasta el mal tiempo se lleva mejor. La tormenta Filomena la ‘sacó’ de los Informativos para visitar otros programas de Telecinco, como ‘Sálvame’, donde conquistó a la audiencia. En el amor es también toda una conquistadora: enamorada desde hace cinco años del arquitecto Álvaro Puerto, les une el amor y otra pasión: tienen una productora para grabar documentales de los océanos.

Filomena hizo crecer tu fama...

Se podría decir que sí. Mi padre me decía que llevaba ya muchos años en la tele y que gracias a Filomena me ha llegado el boom. Parecía que vivía en Mediaset.

Tu primer día en ‘Sálvame’ gustaste mucho a la audiencia.

Incluso me pusieron una silla. Yo llegaba y nunca sabía lo que iba a pasar porque conectábamos con Belén Esteban o Ignacio Aguado. La verdad es que el universo ‘Sálvame’ me sorprendió. Es un formato que te invita a ser más tú, igual ha sido por eso la conexión.

¿Conocías a Jorge?

De coincidir en maquillaje.

¿Esto te va a servir para dar un salto en tu carrera?

Eso son palabras mayores. No lo he pensado, pero igual sí se me abren las puertas a ser colaboradora de algún programa o incluso copresentar. No me cierro a nada.

La presentadora lleva un vestido (29,99 €) de Zara y sandalias (205 €) de terciopelo de Mascaró. Ana Ruiz / Hearst

No aspiras a ser sólo ‘chica del tiempo’.

En absoluto, aunque tampoco soy chica del tiempo, porque hago muchas más cosas. Lo bueno que tiene este trabajo es que he podido compaginarlo con muchos trabajos fuera y hacer cosas que me gustan.

¿Cómo llegas a presentar el tiempo?

No pensaba hacerlo. Yo hice las prácticas en la redacción de Telecinco, pero estuve cinco años detrás de las cámaras y un día me dijeron que iba a dar el tiempo.

Te puede cambiar la vida como a Sara Carbonero o Isabel Jiménez y ser una celebrity...

¡Mira lo que ha cambiado mi vida con Filomena! Pero yo no sé si sabría meterme en ese mundo de celebrities porque me gusta mucho la soledad, por eso me gusta tanto ir a la montaña y al fondo del mar.

Por eso tienes la productora de documentales de Naturaleza.

Sí, porque me encanta enseñar lo que hay, pero esos niveles de fama en los que no puedes hacer nada de vida...

Cuando eras más joven, ¿veías la información del tiempo?

De joven yo creo que no lo ves. Pero me ha interesado después porque he hecho mucho deporte en la montaña y en el mar. Indudablemente, cuando me dijeron que tenía que dar el tiempo, tuve que estudiar.

Y ahora preparas un libro.

Sí, trata sobre el cambio climático y explico mi relación con el mar. A medida que he ido viajando y buceando, he visto que el cambio climático se ve. Hablo de los tres grandes problemas que tienen los océanos: el cambio climático, los plásticos y la sobrepesca en animales como los tiburones.

¿De dónde te viene la afición al mar?

Mis padres fueron buzos en los años setenta. Desde pequeña he ido a bucear.

Laura viste una blusa (155 €) de Manila Grace, falda (115 €) de Ikks y zapatos (159,20 €) de Úrsula Mascaró. Ana Ruiz / Hearst

Eres una desconocida para el gran público, ¿cómo te definirías?

Soy muy sensible, entusiasta, trabajadora, constante, deportista y me ilusiono por las cosas y la vida. En casa me han enseñado a apreciar las pequeñas cosas.

Siempre estás sonriendo.

No sé ponerme seria en una foto. Creo que soy una persona educada y respetuosa. Siempre se ha dicho que en informativos también hay puñaladas por la espalda. Yo creo que como en todos los trabajos. Una lacra de este país es la envidia. Yo no me considero ni envidiosa ni conflictiva. Me alegro de los éxitos de los demás.

¿Se trabaja mejor con hombres o con mujeres?

Con los hombres, por lo menos en mi caso. Siempre me he llevado mejor con ellos.

¿Y con tu jefe, Pedro Piqueras?

Muy bien. Es la persona que apostó por mí. Cuando estaba en producción me decía que tenía que hacer pantalla y nunca se me olvidará el día que entré en su despacho, porque me temblaban las piernas, y me dijo que quería que hiciese las pruebas para deportes, porque fue cuando mandaron a Sara Carbonero a la Eurocopa. Aunque no salió adelante. No era mi momento. Después surgió lo del tiempo.

¿Eres amiga de Sara?

No, pero somos compañeras aunque hemos coincidido poco. El trato que he tenido con ella ha sido excelente.

Laura viste una gabardina (299 €) de Tommy Hilfiger, top (29,99 €) de Esprit, vaqueros rojos (135 €) de Ikks y zapatos (135 €) de Guess. Ana Ruiz / Hearst

Tienes 34 años, ¿cómo decides montar una productora de documentales?

Estamos en ella mi chico, dos compañeros del trabajo y yo. Realmente lo hacemos durante nuestras vacaciones. Lo costeamos nosotros. La verdad es que nos ha ido bien porque hemos ganado algún premio. Tenemos un canal de YouTube y ahí se pueden ver.

¿Cómo es lo de trabajar con tu novio?

Si no fuera por Álvaro... Es la persona que mejor me fotografía y más paciencia tiene.

¿Cómo se ha tomado tu fama?

Le ha sentado muy bien, porque él sabe que he ido creciendo poco a poco. Siempre me anima y me da un mensaje cada vez que salgo: que lo disfrute. Y tiene razón, porque yo he visto a tanta gente pasar por la tele que un día están y otro día no...

¿Lleváis mucho juntos?

Cinco años.

Y aún te siguen brillando los ojos...

Estoy muy enamorada. Fue muy especial, porque él estaba trabajando en Kenia, me llevó para allá y me organizó un viaje de ensueño que me conquistó, me llevó incluso de safari. Es un chico muy detallista.

Imagínate que la cadena te manda presentar ‘La isla de las tentaciones’ y te tienes que ir tres meses y Álvaro te dijera que lo rechazaras...

Nunca me lo diría. Se vendría conmigo (risas).

Álvaro es arquitecto, ¿tu sueño es que te hiciera una casa?

Por supuesto, y que fuera cerca del mar.

Laura luce blusa (139 €), falda (119 €) y zapatos (135 €) de Guess con cinturón (19,95 €) de Mango. Ana Ruiz / Hearst

Además de tu pasión por el mar, tus padres también te han inculcado la afición por el vino, porque tienen las bodegas Madrueño en Madrid.

Sí, desde pequeña tengo el recuerdo de mi padre probando varias botellas de vino en las comidas. Tengo una nariz que he heredado muy buena. Es un don a la hora de catar vinos.

¿Continúas el negocio?

Sí, aunque ellos siguen en activo. Soy hija única y quiero seguir con la tradición porque mi bisabuelo la arrancó en 1885. Han sido tres generaciones de Mariano Madrueño, y a mí, en lugar de llamarme Mariana, me llamaron Laura.

Ayudante de foto: Guillermo Jiménez

Estilismo: María Álvarez

Maquillaje y peluquería: María José Seguel para Alegría Make up

Agradecimientos: La Cocina de San Antón. C/ Augusto Figueroa, 24- 3ª planta. Madrid. Tel.: 913 30 02 94.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io