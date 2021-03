Lester Duque, nuevo compañero de Marta Peñate en 'Solos'

La pareja tendrá que convivir juntos durante un tiempo indeterminado en muy pocos metros cuadrados.

¡Muy fuerte! La andadura de Marta peñate en el pisisto de 'Solos' sigue adelante. Eso sí, tendrá un nuevo compañero que estamos seguros que le dará muchos dolores de cabeza. Tras protagonizar momentos muy 'hot' con Noel Bayarri, la canaria convivirá a solas con su ex novio, Lester Duque. Una noticia que la actual concursante del pisito se ha enterado en directo en 'El debate de las tentaciones'.

El concursante entra en la casa después de anunciar que está esperando su primer hijo con Patri, la tentadora que conoció en 'La isla de las tentaciones 3'.

La reacción de Marta al ver que Lester convivirá con ella en @solosmitele 😱 #TentacionesDBT6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KxVgL8fWzl — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 2, 2021

La pareja, que participó hace unos meses en el reality en República Dominicama, acabó como el rosario de la aurora. Tras ponerse los cuernos mutuamente en las Villas, los ya ex tortolitos decidieron poner tierra de por medio y acabar su relación tras más de diez años juntos (que se dice pronto). No obstante, parece que ahora se tendrán que soportar durante un tiempo indeterminado en muy pocos metros cuadrados y ¡con solo una cama! Vamos que los momentazos están más que asegurados entre ellos.

Marta, que acudió al plató para reencontrarse con su archienemiga Mayka, se tiró al suelo como Sonia Monroy en 'Supervivientes' al conocer la identidad de su nuevo compañero: "¿Este chico no tiene que poner música clásica a su novia embarazada, o qué?", soltó la canaria. "Espero que me recibas con buen ánimo. A lo mejor conseguimos tener la convivencia que no hemos tenido en once años", declaró por su parte Duque.

