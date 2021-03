El tronista tiene como pretendienta a Inma Campano después de su ruptura con Ángel

Julen fue novio de Violeta Mangriñán: así rompieron en televisión en pleno directo

Julen de la Guerra parece tener un prototipo fijo de mujer: morena, pelo largo, ojos grandes y cuerpo de infarto. Las demás pueden irse a casa, y es que sólo así se explica que, después de su relación con Violeta Mangriñán, haya decidido dar un paso más con Inma Campano, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', y ahora su pretendienta en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Los dos se han mostrado de lo más a gusto cuando están juntos, y no hay más que ver la primera cita que han tenido en el programa, porque después del tonteo que se traían, aquello sólo se podía sellar con un beso, ¡y se lo han dado! La de Montequinto ha asegurado que le cuesta mucho conquistar a los chicos por su forma de ser, pero parece que, además del físico, eso es lo que más le gusta a Julen de ella, así que no le importa ir a su ritmo...

La cosa no ha tardado en calentarse, y después de regalarle a su tronista una caja con caramelos para que se acuerde de ella (le ha dicho que cada caramelo sería un beso, así que esperamos que esa caja no dure mucho), Inma ha revelado que le gusta tanto Julen que le va a costar verle con las demás pretendientas, porque además ella ya le ha advertido de que es algo celosa. ¿Se cortará el joven a la hora de conocer a las demás chicas y tendrá ojos sólo para ella... o seguirá tonteando abiertamente a pesar de que Inma le ha confesado sus sentimientos?

Julen e Inma: dos heridos por amor

Hay que recordar que el pasado amoroso del tronista y el de su pretendienta no ha sido nada fácil: el joven tenía una relación de lo más tóxica con Violeta Mangriñán, y sus rupturas y reconciliaciones eran casi semanales. La última la tuvieron justo antes de que ella se fuera a 'Supervivientes', pero aunque habían decidido empezar de cero, la cosa estaba tan mal que ella acabó echándose a los brazos de Fabio Colloricchio. Ella parece estar la mar de feliz, y hasta planea boda e hijos con el italiano, mientras Julen sigue buscando a su media naranja. ¿Será Inma?

Campano, por su parte, llegó a 'La isla de las tentaciones' muy segura de su amor por Ángel, e incluso acabaron abandonando el programa antes de tiempo porque aseguraba que ver cómo le entraban las tentadoras a saco a su novio le iba "a costar la salud". Los dos decidieron continuar su relación fuera, y hasta se marcharon asegurando que tendrían un hijo después de aquello y que se casarían, pero la sorpresa llegó cuando en el reencuentro 3 meses después afirmaron estar muy mal y él rompió con ella definitivamente en directo, dejándola completamente destrozada.

