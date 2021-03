Diego Matamoros y Carla Barber, ¿se casan?

Diego Matamoros ha aprovechado su canal de 'Mtmad' para aclarar en qué punto se encuentra su relación con Carla Barber. El ex concursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que siguen tan felices como siempre y ha confesado que le echa mucho de menos. "Justo ahora está pasando una semana en Canarias", ha lamentado y ha reconocido que tiene muchas ganas de volver a estar con ella. Además, ha aprovechado para hablar sobre su futuro juntos, ¿están pensando en ser padres?

El hijo de Kiko Matamoros lo tiene claro, de momento no tienen ninguna intención de ampliar la familia. "Ahora mismo somos jóvenes y tenemos todo lo que podemos tener que es salud, trabajo, felicidad, respeto y amor", ha desvelado. Diego Matamoros ha explicado que así son muy felices y que en estos momentos lo único que quieren es disfrutar el uno del otro.

Mtmad

Sin embargo, ha reconocido que, si algún día ocurriese, sería toda una bendición para él y, de hecho, ya tiene claro cómo serán sus hijos. "Seguro que sale muy guapo y encima con la inteligencia de Carla", ha confesado. De hecho, está convencido de que ella sería una muy buena madre, aunque de momento esto es algo que no ocurrirá.

Diego Matamoros ha aprovechado para zanjar todos los rumores sobre su relación y ha indicado que está mejor que nunca con Carla. Uno de los aspectos que más le gusta de estar con ella es que ambos comparten la misma afición: el esquí. "Es algo que como pareja te une", ha reconocido. De hecho, tenían planeado un nuevo viaje a los Alpes austríacos que han tenido que cancelar por el accidente que sufrió Carla practicando este deporte.

