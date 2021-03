La ex superviviente ha dicho adiós a una de sus amarguras: el aparato de los dientes, ¡y ahora tiene la sonrisa perfecta!

Todos los retoques estéticos de Violeta Mangriñán

Quien más y quien menos se ha hecho alguna vez un retoquito estético, e incluso tú, que nos lees, cuando te tiñes, afeitas, te haces las cejas o te pones aparato dental, y nuestros famosos, que son humanos, también tienen algunas imperfecciones de las que les gusta deshacerse. Violeta Mangriñán es una de ellas, y es que hoy ha dado una noticia con una sonrisa de oreja a oreja, y no es para menos, porque por fin puede lucir esa sonrisa ¡sin aparato en los dientes!

Así es: Violeta ha dicho adiós a sus brackets, y es que después de un montón de tiempo sufriendo los ajustes, las llagas en la boca y los saltos de los brackets cada vez que come algo más duro de lo normal han llegado a su fin, y ahora puede lucir una boca ¡perfecta!

Violeta Mangriñán Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La valenciana ha sufrido unos cuantos arreglos en su boca (además de en otras partes del cuerpo): ya lucía brackets en su época de pretendienta y de tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa'...

Mediaset

...pero su problema de bruxismo llegó para quedarse: en su día también nos contó que la fórmula que le habían recomendado era pincharse bótox en el músculo maxilofacial para relajarlo, además de una férula de descarga: "Hay días que me despierto con la férula llena de sangre", confesó, algo que podía llegar a destrozarle la dentadura. Ahora, poco a poco, va luciendo la sonrisa perfecta, y nosotros ¡nos alegramos por ella!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io