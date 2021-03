Nagore Robles siempre ha sido muy romántica: este es el mensaje que le envió a Sandra Barneda durante las Campanadas

La colaboradora ha querido lanzar en su último post un gran mensaje a sus seguidores

Nagore Robles es una persona que se quiere mucho, como debe ser, y en sus redes sociales lo demuestra abierta y continuamente. La colaboradora de televisión es muy fan del positivismo en la vida, y de verlo todo desde el lado bueno de las cosas, y es que a pesar de su personalidad explosiva, Nagore, con lo que más disfruta, es de los pequeños detalles, y precisamente ha sido sobre eso sobre lo que ha querido lanzar un mensaje a sus miles de fans a través de Instagram.

La vasca ha confesado también necesitar esos momentos de paz de vez en cuando, y ella los consigue con una simple ducha: "A veces me siento nerviosa, bloqueada, cansada, saturada, enfadada, débil, triste, ansiosa... entonces me doy una ducha (la playa me queda lejos), con música o sin ella, pero escuchándome mientras me repito: 'Tranquila, todo irá bien'", escribía junto a una imagen de sí misma completamente en pelotas y en su bañera. "Pienso que el agua se lleva todos esos pensamientos y sensaciones llenos de peso. Os aseguro que a mí me funciona. Mímate mucho", añadía.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Visto además que de momento no tiene planes de boda con Sandra Barneda, la colaboradora también ha querido hacerse un recordatorio de que ella misma es la única que estará consigo hasta el final de sus días, y se ha prometido no abandonarse nunca, casi como si se casara con ella misma: "Yo, Nagore Robles, prometo serme fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarme y respetarme todos los días de mi vida". ¿Es o no es bonito el mensaje que ha lanzado Nagore? ¡Love yourself!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io