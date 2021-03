Oriana Marzoli se ha sometido a un nuevo 'retoque'. La ex concursante de 'La casa fuerte' parece no estar muy contenta con su culo y por este motivo ha decidido acudir a una clínica estética para que le ayuden a conseguir tenerlo más tonificado. Para ella, mantenerse en forma y con un cuerpo cuidado es muy importante y no duda en poner todos los medios para conseguir verse siempre bien. Ahora, ha querido hacer partícipes de este cambio a todos sus seguidores con un vídeo en sus redes sociales donde ha mostrado en qué consistía este nuevo tratamiento.

"No me están inyectando nada. Solo es un tratamiento con el que consiguen que se me ponga el culo más duro", ha aclarado. Oriana Marzoli se ha puesto como objetivo conseguir que su retaguardia aumente dos centímetros más. "Tengo un culazo pero necesito todavía más", ha recalcado.

Lo cierto es que Oriana Marzoli tiene un cuerpo muy tonificado gracias a todo el ejercicio que realiza en el gimnasio, aunque parece que no es suficiente para conseguir lograr todos sus objetivos y tener el cuerpo que desea.



Para realizar este nuevo retoque ha contado con la presencia de Iván González, que no duda en acompañar y apoyar a su chica en cada nuevo cambio que decide realizarse. Además, Oriana ha aprovechado la oportunidad para volver a dejar claro todo lo que se ha hecho en el cuerpo. "No estoy tan operada como dicen. Operación solo tengo una, el resto son retoques como el de los labios", ha recalcado.

Tras este retoque para tener unos glúteos firmes, la ex concursante de 'La casa fuerte' ha confesado cuál sería su siguiente objetivo. "Debería retocarme las ojeras porque no las disimulo ni con maquillaje", ha indicado a sus seguidores. Lo cierto es que Orina es una fiel defensora de este tipo de cambios y ha recalcado que, cuando sea más mayor y lo necesite, no durará en hacerse todas las operaciones que crea necesarias para verse siempre perfecta.

